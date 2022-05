Critique Aime comme Marquise : un moment de théâtre royal !

Aime comme Marquise nous immerge dans le destin romanesque et fascinant de Thérèse du Parc, comédienne de la troupe de Molière.

Aime comme Marquise est sans nul doute l’une des plus belles pièces du moment. L’une de ces pépites que l’on contemple plus qu’on ne la regarde, et dont on ressort simplement heureux.

Nous sommes en 1668. Le lieutenant général de la police entre dans la loge de Thérèse du Parc – dite Marquise – pour l’interroger, sur ordre du roi, tandis qu’elle s’apprête à jouer Andromaque, de Racine. La raison ? Une rumeur autour de la paternité des œuvres de Molière – de la troupe duquel fait partie la comédienne. Cette enquête va être l’occasion de découvrir le parcours rocambolesque, peu connu et captivant, de cette fille du peuple.

Deux Marquise pour le prix d’une !

Dès les premiers instants, on est ensorcelé par cette Marquise. Ou plutôt, « ces » Marquise ! Car elles sont deux comédiennes à incarner le rôle de cette jeune femme qui fascine et intrigue. Toutes deux éblouissantes et d’une impeccable justesse.

© Jean Bernard Vincens

Ainsi, tandis que l’héroïne du présent – sous les traits de l’excellente et gracieuse Aurélie Noblesse – se plie au jeu de l’interrogatoire depuis sa loge, placée sur une grande estrade en bois, les souvenirs de son existence qu’elle évoque viennent se dérouler en contrebas. Et c’est Chloé Froget qui incarne alors la jeune femme audacieuse qu’elle était, déterminée à accomplir son rêve en dépit de ses faibles moyens.

Impossible de décrocher le regard de la comédienne qui nous avait déjà charmés dans la pièce Sur un air de tango. Elle remplit ici l’espace de son énergie solaire et rend cette Marquise totalement magnétique.

Entre enquête policière et intrigues sentimentales

Et ce ne sont pas Molière, Gros-René, Corneille, Racine, La Fontaine, d’Artagnan, ni même le Roi Soleil qui viendraient nous contredire ! En effet, nous observons ces personnages – tous efficacement incarnés par Xavier Girard et Christophe Charrier – succomber un à un au charme de la jeune femme. Ce qui donne parfois lieu à des situations et à des dialogues coquasses et savoureux !

© Jean Bernard Vincens

On sourit, on rit, on s’interroge. Et à mesure que l’on observe les cœurs chavirer à son contact, on comprend mieux pourquoi l’inspecteur l’interroge. Car qui mieux qu’elle, si proche de ces hommes de théâtre et de lettres, pourrait aider à élucider le mystère autour de cette fameuse interrogation : Corneille a-t-il écrit les pièces de Molière ?

Une scénographie brillante

Deux comédiennes pour un même rôle donc, qui évoluent sur deux niveaux de scène et dans des temporalités différentes. Tour à tour plongées dans la pénombre, elles se font parfois écho, prolongent un même mouvement. Et c’est une véritable chorégraphie qui se dessine sous nos yeux tandis que le décor se transforme à vue, que les lieux, les époques et les personnages se succèdent, se croisent parfois à une cadence entraînante…

© Jean Bernard Vincens

Cette mise en scène très aboutie et astucieuse donne un relief formidable à la pièce et crée une esthétique unique et particulièrement captivante. De quoi créer une osmose parfaite avec le texte de Philippe Froget que l’on prend un plaisir immense à découvrir, et dont le mélange habile entre vers et prose offre une très belle musicalité.

Quelques moments particulièrement beaux et puissants sont soutenus par les superbes musiques de Christophe Charrier qui viennent parfois apporter un soupçon de tension dramatique à l’intrigue. Vous l’aurez compris, c’est une pièce que l’on prend un plaisir immense à contempler car la beauté y est partout. Jusque dans les costumes de Viollaine de Merteuil et les lumières de Damien Péray, dont le talent mérite également d’être souligné.

Aime comme Marquise est un petit bijou qui n’a pas fini de faire parler de lui.

Aime comme Marquise, de Philippe Froget, mise en scène par Chloé Froget, avec Aurélie Noblesse, Xavier Girard, Christophe Charrier & Chloé Froget, se joue jusqu’au 20 juin 2022, le dimanche à 16h et le lundi à 20h, au Théâtre de la Bruyère.