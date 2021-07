Avignon 2021 – La fabrique : laissez parler les petits papiers

La fabrique est un spectacle de papier et de musique sans parole qui évoque avec beaucoup d’ingéniosité le temps qui passe.

La fabrique est une fable sur le temps qui passe et sur le monde qui bouge. Un spectacle pour enfants créatif et plein de charme ? Vous pensez bien que nous n’allions pas manquer ça ! Après le spectacle musical de la fée Mélodie, les marionnettes des yeux de Taqqi, et la comédie de masques qui nous ont tous enchantés, il ne nous manquait plus qu’un spectacle de papier ! Les enfants sont décidément gâtés pour cette édition du OFF.

© Claude Boisnard

Des bricoleurs de poésie

Un décor de carton se construit et s’anime devant nos yeux. Les ciseaux battent la cadence. Une cigogne vole, suspendue à une corde le long de laquelle elle glisse. C’est aussi une corde qui fait de la musique si on la pince, comme une guitare. Et puis, dans ce monde miniature, il y a également un piano miniature en bois qui fonctionne, un berceau qui tournoie sur un support mobile, un enfant qui fait du vélo…

Tout au long du spectacle, les deux comédiens manipulent ainsi tout un tas d’objets découpés dans du carton et de mécanismes ingénieux pour donner vie à ce décor, à cette histoire. Ils accompagnent parfois aussi le récit muet de bruitages, de quelques notes de musique, d’une mélodie. Ils sont présents juste ce qu’il faut, par petites touches qui font sourire.

© Claude Boisnard

C’est l’histoire de la vie

Cette création raconte le temps qui passe, les saisons et les années qui filent. C’est l’enfant qui grandit jusqu’à devenir adulte puis parent, et c’est la graine qui devient un arbre solide et immense jusqu’à donner des fruits puis perdre ses feuilles… Deux vies qui se développent en parallèle. C’est aussi la cigogne qui porte un k-way quand il pleut, puis qui enfile son bonnet et son écharpe lorsqu’il neige ! Les deux comédiens lui emboîtent d’ailleurs le pas ! On rit.

Et il y a aussi la société qui « grandit ». Qui change en tous cas, et pas forcément dans le bon sens. La campagne et ses vaches peu à peu envahies par des voitures, des supermarchés, des projets de construction ; des maisons qui se construisent et s’agglutinent sur des bruits de tiroir caisse. Mais que deviendra le vieil arbre immense qui attire les papillons ? La fabrique offre un moment ludique et bourré d’inventivité, à découvrir à partir de 3 ans.

La fabrique, de Max Legoubé, avec Max Legoubé & Tom A. Reboul, se joue au Théâtre Présence Pasteur, à Avignon, du 07 au 31 juillet à 16h35. Relâche les jeudis.

Représentations supplémentaires les mercredis et samedis à 9h45.

