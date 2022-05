Avatar – La Voie de l’Eau : qu’attendre de cette ambitieuse suite ?

Alors qu’Avatar 2 (intitulé « The Way of Water » ou La Voie de l’Eau) sort enfin cette année, une première bande-annonce vient d’être dévoilée ! Plusieurs années après l’opus originel, James Cameron revient enfin montrer qui est le patron. Pas moins de 4 suites sont en production, mais que faut-il faut en attendre ?

Rappelez-vous : nous sommes fin 2009, et Avatar venait tout détruire sur son passage. Nous avons par ailleurs détaillé en quoi ce premier film est une date dans l’histoire des FX, mais également du cinéma tout court. Projet mûri depuis le début des années 90 (voire même avant, alors que James conçoit quelques bribes dans son œuvre Xenogenesis), le but initial était d’en faire une trilogie. Alors que le second devait nous emmener auprès des tréfonds marins de Pandora, les lunes de Polyphemus (la grande gazeuse) étaient le setting du troisième.

Conscient du caractère gargantuesque de son histoire, James Cameron décide donc de concevoir non pas 2 suites, mais 4 ! Là encore, il aura fallu plus de 12 ans pour que ces séquelles voient le jour (avec le dernier opus prévu pour décembre 2028). Un travail de titan, mais nécessaire pour un tournage back-to-back et une nouvelle révolution technique. Mais du coup : de quoi ça va parler ?

Il y a rien de plus important que la famille

Jake Sully est désormais Toruk Makto et fier chef de la tribu des Omaticayas. Les humains de la RDA sont renvoyés sur Terre, et tout semble se finir sur un happy ending, alors que le héros abandonne pour de bon son enveloppe charnelle originelle pour devenir un Na’vi ! Avatar – La Voie de l’Eau prend place une décennie plus tard, et Jake et Neytiri sont parents de 3 enfants. L’aîné se nomme Neteyam (Jamie Flatters), le 2e garçon Lo’ak (Britain Dalton) et la cadette Tuktirey (Trinity Bliss) surnommée « Tuk ».

La famille s’est également agrandie avec un enfant humain : Javier « Spider » Soccoro (Jack Champion), gardé par Jake (contre le gré de Neytiri, peu encline à avoir affaire à notre vile espèce). Né à Hell’s Gate (la base de la RDA dans le premier opus), ce dernier se sent plus à l’aise dans la forêt luxuriante de Pandora qu’au sein des infrastructures terriennes (quelques humains pacifistes comme Norm Spellman ou le Dr Max Patel demeurent sur place), et il sera donc intéressant de voir où mèneront ces nouvelles dynamiques familiales. Là encore, l’acceptation, le choc culturel et le conflit seront au centre de la narration d’Avatar.

© 20th Century Studios

Jon Landau (producteur) l’a d’ailleurs précisé : chaque suite est un segment autonome d’une grande histoire, avec une finalité propre. Une grande saga familiale donc, où on peut légitimement imaginer que les enfants de Jake (Sam Worthington) et Neytiri (Zoe Saldana) prendront plus de place au fil des films, tandis que leur rôle deviendra plus important ! Et si nous aurons là encore des humains (bons comme mauvais), de nouveaux Na’vis feront leur entrée (là encore pas nécessairement du côté de nos héros) !

Avatar : Sous l’Océan

Avatar – La Voie de l’Eau laissera rapidement de côté l’environnement amazonien du premier film, alors qu’un évènement (le retour des humains ?) obligera les Omaticayas à fuir en direction du littoral de Pandora. C’est là qu’ils rencontreront les Metkayinas, une tribu Na’vi adepte des récifs et de la plongée. Nous avions pu déjà entrapercevoir ce que nous réserverait cette suite via deux beaux concept arts, ce qui promet donc un nouveau setting excitant, boosté par l’amour de James Cameron pour les fonds marins (Abyss ou ses futures expéditions parlent pour lui).

Alors que de nouvelles créatures (comme dévoilées dans le teaser) ou nouveaux véhicules (notamment des navires et autres modules submersibles entièrement construits), ce sera également l’occasion de découvrir des personnages inédits ! Les Metkayinas auront évidemment une place importante, directement inspirés par les cultures micronésiennes et les peuples Maori (les tatouages en sont un exemple) ! Le casting inclue par ailleurs un nombre conséquent d’acteurs néo-zélandais, tels que Cliff Curtis (Fear the Walking Dead) en Tonowari, le fier chef du clan !

© 20th Century Studios

Parmi cette nouvelle tribu, on trouvera notamment Ronal (jouée par Kate Winslet, qui retrouve donc Cameron après Titanic), la matriarche du clan et présentée comme une « déesse de la mer » (là encore présente succinctement dans la bande-annonce). Des personnages enfants sont encore une fois de la partie, avec Tsireya (fille de Ronal, et décrite comme le pendant Metkayina de Neytiri) ou bien Aonung (fils de Tonowari) et Rotxo. Une nouvelle famille dense, pour au final un trombinoscope bien plus conséquent que pour le premier film !

Du nouveau face caméra

Si Oona Chaplin (Game of Thrones) incarnera une Na’vi du nom de Varang (un personnage important des 4 suites), le monde d’Avatar nous fera retrouver certains « anciens » comme Grace Augustine (Sigourney Weaver) ou plus étonnamment le Général Quaritch (Stephen Lang). Pourtant décédés (le sous-fifre Lyle Wainfleet, écrasé sous un sabot d’Hammerhead, est aussi de retour), on peut aisément imaginer leur résurrection à travers Eywa (l’esprit de Pandora) ou via le programme Avatar. On sait par ailleurs que Sigourney Weaver et Stephen Lang (annoncé comme l’antagoniste principal de toute la saga) ont tourné en performance capture, chose confirmée dans ce teaser où on aperçoit un Quaritch bleu et musculeux !

Rayon nouveaux persos humains, il y a là encore du gentil et du méchant : la grande Michelle Yeoh (Tigre & Dragon) incarnera le Dr Karina Mogue, tandis que Jemaine Clemens (Legion) sera le Dr Ian Garvin, un biologiste marin décrit comme un des favoris de Cameron. Rayon bad guys, l’actrice Edie Falco (Les Sopranos) incarnera la redoutable Générale Ardmore, désormais en charge des intérêts de la RDA sur Pandora après l’échec de Quaritch et Parker Selfridge (Giovanni Ribisi revient lui aussi !). Quelques surprises sont au rendez-vous : Vin Diesel (Fast & Furious) dans un rôle inconnu, Brendan Cowell en capitaine de navire RDA ou David Thewlis (le professeur Lupin d’Harry Potter) en Na’vi présent à partir d’Avatar 3.

© 20th Century Studios

Si malheureusement James Horner n’est plus des nôtres, la musique sera confiée à Simon Franglen (Notre-Dame Brûle), disciple du célèbre compositeur et ayant déjà travaillé sur le 1er opus. Afin d’élaborer la suite de cette saga, Cameron s’est par ailleurs entouré de quelques scénaristes pour l’épauler : Josh Friedman (La Guerre des Mondes) pour ce 2e opus, Rick Jaffa & Amanda Silver (La Planète des Singes – L’Affrontement) et Shane Salerno (The Power of the Dog) pour les suivants.

Et alors que chaque suite bénéficiera d’un budget conséquent de 250 millions de dollars, Avatar – La Voie de l’Eau bénéficie d’entrée de jeu de toute l’avancée en terme d’effets visuels, pour d’hors et déjà repousser les limites de ce que le cinéma est capable de faire !

Bienvenue dans le futur, encore une fois

Et à la vue de ce superbe teaser, difficile de ne pas justifier l’énorme attente de 13 ans (le tournage ayant commencé il y a 5 ans). Prônant une pure exposition (Jake et Neytiri ont une famille, un enfant humain adopté, nouvelle tribu, retour de la RDA avec plus de moyens, utilisation d’avatars par l’ennemi…), ces 1min30 permettent avant tout de retrouver un univers familier (jusqu’à quelles notes du thème principal), mais qu’on redécouvre telle la première fois. La qualité des CGI est tout bonnement stupéfiante, avec un photoréalisme encore plus marqué, une netteté dans les détails et surtout le setting aquatique diablement excitant !

Armé de nouvelles caméras 8K permettant de filmer en HFR (le film sera disponible en 48 images par secondes, soit un peu moins que Gemini Man d’Ang Lee), Avatar – la Voie de l’Eau est une avancée majeure dans le domaine de la performance capture : James Cameron a enfin pu filmer les acteurs sous l’eau ! Chaque plan fourmille de détails (les coraux, les poissons, l’animation des nouvelles créatures) via un rendu d’autant plus saisissant en 3D ! Bref, une formidable mise en bouche d’hyper-cinéma pour ce qui est sans conteste un des grands évènements à ne pas rater enfin d’année.

Le Roi du monde est bien de retour !

Avatar – La Voie de l’Eau sortira au cinéma le 14 décembre 2022