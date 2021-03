TMNT : Shredder’s Revenge crie Cowabunga

Vous vous souvenez de cette lointaine époque où KONAMI faisait encore des jeux vidéo ? Si vous l’avez oublié, Dotemu et Tribute Games sont là pour vous le rappeler avec Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder’s Revenge, ou pour les intimes TMNT : Shredder’s Revenge.

À la manière de ce que pouvait produire KONAMI au début des année 90 avec ses Beat’em up Tortues Ninja, voilà donc le nouveau coup de maître de Dotemu après Street of Rage 4 ou le remake de Wonder Boy : The Dragon’s Trap et Tribune Games déjà derrière les très sympathiques Flinthook et Panzer Paladin. Non content de sonner comme un écho venu tout droit d’il y a 20 ans, avec son nom rappelant doucement celui d’un certain Return of the Shredder, mais évoquant surtout le mémorable Turtles in Time, tout semble d’après ce premier trailer, démarrer sous les meilleurs auspices.

Ce TMNT : Shredder’s Revenge est pour l’instant prévu pour PC et “consoles”, mais n’a pas encore de date de sortie, en attendant cependant vous pouvez déjà vous régaler encore et encore de ce générique aux petits oignons.

