Un très bon score pour The Last of Us Part II

Disponible depuis quelques jours déjà, The Last of Us Part II n’a pas attendu pour faire des ravages, notamment en terme de ventes.

En effet, après seulement 48h de commercialisation, le titre de Naughty Dog a réalisé des ventes légèrement supérieures au Royaume-Uni par rapport à Uncharted 4 sortie en 2016. Ainsi, il y aurait plus de 195 000 copies du jeu vendues durant ce court laps de temps. Grâce à cette excellente performance, The Last of Us Part II revendique le meilleur lancement de l’année en cours au Royaume-Uni en faisant 40% de ventes en plus que le démarrage d’Animal Crossing : New Horizons. On ne peut qu’applaudir cet exploit fort mérité.

The Last of Us part II est disponible depuis le 19 juin 2020 sur PS4.