The Last of Us Part II : nouvel état des lieux

Si vous l’aviez raté, le dernier State of Play de The Last of Us Part II a eu lieu hier à 22h. Présenté avec du gameplay inédit sur la chaîne YouTube de PlayStation France.

Cette présentation de Naughty Dog a dué 25 minutes, et a été orchestrée par Neil Druckmann (Director du jeu). Elle s’est concentrée sur le gameplay et les dangers inerrants au monde de Joel et Ellie.

Disponible en 4K sur la chaine et entièrement sous-titrée en français, sur la chaine de PlayStation France, voici la retransmission enregistrée.

The Last of Us Part II sortira le 19 juin 2020 en exclusivité sur PlayStation 4.