Test de Resident Evil 4 Remake : le plus beau de tous tes cauchemars

Est-ce que ça vous dit de remonter huit ans en arrière aux côtés de Leon S. Kennedy et de sauver la vie du président ? C’est ce que nous propose Capcom cette année avec le retour de Resident Evil 4. Une question demeure cependant. Après un premier incroyable remake de Resident Evil 2 puis un bâclé Resident Evil 3, est-ce que l’éditeur de renommé aura su rendre ses lettres de noblesse au jeu d’action des plus révolutionnaires de son époque ?

En deux mots seulement : quel bonheur ! Resident Evil 4 Remake est sans aucun doute une réussite. Le jeu apporte un grand respect à son œuvre d’origine, tout en le mettant au goût du jour. Visuellement, c’est époustouflant. Le moteur de jeu REngine impressionne encore plus que ce qu’on a pu découvrir avec Resident Evil Village, Resident Evil 2 ou encore Resident Evil 3. On découvre un incroyable travail du clair obscure, mettant en avant un aspect du jeu qui avait été un peu délaissé huit ans auparavant, avec un léger manque d’horreur.

Merveilleusement dosé

Si on retrouve un jeu d’action haut niveau, on a également un grand plaisir à découvrir un jeu horrifique. Car oui, Resident Evil 4 est un jeu d’horreur, d’effroi, d’épouvante et gore à souhait. Le joueur sera amené à traverser des zones dans une obscurité la plus totale, parfois seulement armé de sa lampe torche. Le jeu est également extrêmement généreux sur ses effets gores, qui sont d’ailleurs portés par une mise en scène intelligente, utilisant sa caméra et sa lumière, révélant d’abord ses monstres par des effets d’ombres par exemple.

Si la direction artistique est plus que convaincante, on peut aussi dire que c’est grâce à son traitement sonore. Resident Evil 4 propose un sound design des plus qualitatifs, que ce soit pour ses ambiances d’environnements, pour ses bruitages d’armes, jusqu’aux effets gores humides, gluants et explosifs. Quant à la musique, elle se révèle très efficace, surtout sur les nœuds dramatiques de l’intrigue et pendant les séquences de boss. On regrette peut-être l’absence de thèmes récurrents qui aurait pu suivre la galerie de personnages cependant.

Are you ready partner ?

Si le jeu d’origine se concentrait essentiellement sur les deux personnages principaux, à savoir Leon et Ashley, le remake consacre beaucoup plus de temps aux relations entre les personnages. Resident Evil 4 revisite des séquences toutes entières de gameplay, qui d’origine mettait en scène le rookie en solo et qui maintenant fait équipe avec Luis Serra par exemple. Un gros point positif, puisque cela permet à Capcom de faire du storytelling au travers du gameplay et pas seulement au travers de cinématiques.

Qui dit partenaire dans un jeu vidéo, dit IA. Si celle-ci était assez révolutionnaire en 2005, puis plutôt absente dans les deux derniers remakes, Resident Evil 4 la réintroduit plutôt bien dans celui-ci. Les partenaires armés se révèlent très utiles, tandis qu’on regrette néanmoins celle de Ashley. Cela sera le gros point négatif du jeu.

On propose au joueur d’interagir avec elle avec deux commandes, ordonnant à la jeune fille de le suivre ou d’attendre en retrait. Pourtant, on ne constate pas vraiment de différence majeure en plein gameplay… Resident Evil 4 a également abandonné son système de santé, ne donnant au joueur qu’à s’occuper du sien. Le challenge de protection est bien moins présent et c’est dommage, surtout pour un personnage remis au goût du jour, avec notamment son interprète qui propose de véritables cris de terreur lors des scènes d’action.

Toujours en comparaison, on regrette également l’absence des scénarios secondaires Seperate Ways et Assignment Ada qui venaient se débloquer en fin de campagne du jeu d’origine. Cela pose alors la question de possible DLC, ou bien d’une décision des développeurs de supprimer des sections de scénario, à la manière du remake de Resident Evil 3 et ça serait vraiment dommage…

Capcom a prévu de sortir son mode Les Mercenaires plus tard également et gratuitement. Il permettra d’incarner toute une galerie de personnages pour dégommer un maximum de zombies dans un temps imparti (et ça, ça fait toujours plaisir). En attendant, le joueur pourra compléter tous les défis qui lui sont proposés pendant la campagne relativement longue (une vingtaine d’heures au total), des quêtes secondaires pour débloquer costumes, accessoires, munitions illimitées et l’ultime mode de difficulté intitulé, professionnel.

Que vous ayez déjà joué ou non à Resident Evil 4, c’est très probablement à nouveau un must have ! Le jeu est un divertissement des plus total, alternant entre scènes d’horreur terrifiantes aux scènes d’actions des plus hollywoodiennes ! Le blockbuster saura vous tenir en haleine du début à la fin, alors préparez-vous à enter dans un monde d’épouvante…

Resident Evil 4 est disponible depuis le 24 mars 2023 sur PS5, Xbox Series X et PC.