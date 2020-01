SAG Awards 2020 : la liste complète des gagnants et des nommés

Les récompenses pleuvent à Los Angeles ! Après les Golden Globes, les Critics’ Choice Awards, les plus grandes stars du cinéma et de la télévision se sont vu remettre les Screen Actors Guild Awards.

Créés pour récompenser les meilleures performances artistiques des acteurs et des actrices au cinéma et à la télévision, les SAG Awards nous ont offert quelques surprises, en particulier du côté des séries télévisées. Stellan Skarsgård (Chernobyl) repart cette fois-ci bredouille et Jennifer Aniston est repartie avec une statuette pour son rôle dans The Morning Show.

SAG Awards du Cinéma

Meilleure actrice :

Renée Zellweger (Judy) 🏆

Cynthia Erivo (Harriet)

Scarlett Johansson (Marriage Story)

Lupita Nyong’o (Us)

Charlize Theron (Scandale)

©Kevin Mazur/Getty Images for Turner

Meilleur acteur :

Joaquin Phoenix (Joker) 🏆

Christian Bale (Le Mans 66)

Leonardo DiCaprio (Once Upon A Time… In Hollywood)

Adam Driver (Marriage Story)

Taron Egerton (Rocketman)

Meilleure actrice dans un second rôle :

Laura Dern (Marriage Story) 🏆

Scarlett Johansson (Jojo Rabbit)

Nicole Kidman (Scandale)

Jennifer Lopez (Queens)

Margot Robbie (Scandale)

Meilleur acteur dans un second rôle :

Brad Pitt (Once Upon A Time… In Hollywood) 🏆

Jamie Foxx (La Voie de la justice)

Tom Hanks (Un ami extraordinaire)

Al Pacino (The Irishman)

Joe Pesci (The Irishman)

Meilleure distribution :

Parasite 🏆

Scandale

The Irishman

Jojo Rabbit

Once Upon A Time… In Hollywood

Meilleure équipe de cascadeurs :

Avengers : Endgame 🏆

Le Mans 66

The Irishman

Joker

Once Upon A Time… In Hollywood

SAG Life Achievement Award :

Robert De Niro 🏆 pour l’ensemble de sa carrière

©Chris Pizzello

Notre palmarès de cette année 2019 est à retrouver ici : Les meilleurs et les pires films de 2019 selon la rédac’.

SAG Awards de la Télévision

Meilleure actrice dans une série dramatique :

Jennifer Aniston (The Morning Show) 🏆

Helena Bonham Carter (The Crown)

Olivia Colman (The Crown)

Jodie Comer (Killing Eve)

Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale)

Meilleur acteur dans une série dramatique :

Peter Dinklage (Game of Thrones) 🏆

Sterling K. Brown (This Is Us)

Steve Carell (The Morning Show)

Billy Crudup (The Morning Show)

David Harbour (Stranger Things)

Meilleure distribution dans une série dramatique :

The Crown 🏆

Big Little Lies

Game of Thrones

The Handmaid’s Tale

Stranger Things

©Kevork Djansezian/Getty Images for Turner

Meilleure actrice dans une série comique :

Phoebe Waller-Bridge (Fleabag) 🏆

Christina Applegate (Dead to Me)

Alex Borstein (The Marvelous Mrs. Maisel – La Fabuleuse Mme Maisel)

Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel – La Fabuleuse Mme Maisel)

Catherine O’Hara (Schitt’s Creek)

Meilleur acteur dans une série comique :

Tony Shalhoub (The Marvelous Mrs. Maisel – La Fabuleuse Mme Maisel) 🏆

Alan Arkin (La Méthode Kominsky)

Michael Douglas (La Méthode Kominsky)

Bill Hader (Barry)

Andrew Scott (Fleabag)

Meilleure distribution dans une série comique :

The Marvelous Mrs. Maisel (La Fabuleuse Mme Maisel) 🏆

Barry

Fleabag

La Méthode Kominsky

Schitt’s Creek

©Kevork Djansezian/Getty Images for Turner

Meilleure équipe de cascadeurs dans une série télévisée :

Game of Thrones 🏆

GLOW

Stranger Things

The Walking Dead

Watchmen

Meilleure actrice dans un téléfilm ou une mini-série :

Michelle Williams (Fosse/Verdon) 🏆

Patricia Arquette (The Act)

Toni Collette (Unbelievable)

Joey King (The Act)

Emily Watson (Chernobyl)

Meilleur acteur dans un téléfilm ou une mini-série :

Sam Rockwell (Fosse/Verdon) 🏆

Mahershala Ali (True Detective)

Russell Crowe (The Loudest Voice)

Jared Harris (Chernobyl)

Jharrel Jerome (When They See Us)

Notre palmarès de cette année 2019 est à retrouver ici : Les meilleures et les pires séries de 2019 selon la rédac’.

Les Oscars récompenseront-ils les mêmes actrices et acteurs que les SAG Awards ? Réponse le 10 février.