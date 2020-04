Robin des Bois : Disney prépare une adaptation en live-action

Parce que Disney ne pensait pas s’arrêter en si bon chemin, le film d’animation Robin des Bois de 1973 va lui aussi avoir son remake en live-action écrit par Kari Granlund, dont la transposition de la Belle et le Clochard arrivera prochainement sur la plateforme SVOD de la firme.

The Hollywood Reporter nous fait part de la décision du studio aux grandes oreilles de porter le célèbre bandit de Sherwood sur grand écran avec un traitement qui mélangera prises de vues réelles et images de synthèses comme le Roi Lion. On a encore du mal à s’imaginer le projet, proche de la réalisation du Livre de la Jungle par Jon Favreau, de peur de tomber dans une sorte de Cats mutant, surtout que le film devrait être une comédie musicale. On laissera pourtant sa chance au long-métrage et notamment au réalisateur Carlos Lopes Estrada, le jeune réalisateur nous aillant agréablement surpris avec le génial Blindspotting.

Robin des Bois sera diffusé sur Disney+