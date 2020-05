Un nouveau Paper Mario annoncé sur Switch

By Guillaume Chéti

Quelle fut notre surprise quand Nintendo a annoncé, sans prévenir, un nouveau Paper Mario via un trailer que tu retrouveras en fin d’article.

Simplement nommé Paper Mario : The Origami King, cette nouvelle aventure du plombier moustachu te permettra d’affronter le terrible roi Olly et ses guerriers de papier. Comme d’habitude, il te faudra libérer la princesse Peach (transformée en origami) de cette horrible malédiction. Mario sera aidé de la soeur de l’antagoniste, Olivia, et lui octroiera de nombreux pouvoirs comme les Bras Multi-Pliés, qui te seront utiles pour pousser ou décoller certaines parties du décors. Les précommandes sont déjà disponibles sur l’eShop pour un prix habituel de 59,99€.

Paper Mario : The Origami King sera disponible sur Switch à partir du 17 juillet 2020.