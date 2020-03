Ori and the Will of the Wisps est disponible

Cinq ans. Il aura fallu patienter tout ce temps pour voir un second opus d’Ori and the Blind Forest. Bonne nouvelle, ce second volet est d’ores et déjà disponible !

Dans Ori and the Will of the Wisps, tu incarnes de nouveau Ori, accompagné de ses précieux alliés. Une aventure inédite t’attend pour de nouvelles heures d’émerveillement et de dangers. Au programme : de nouveaux lieux à visiter de fond en comble, des ajouts de pouvoirs et d’innombrables boss à affronter, tout aussi aussi inventifs que flippants. Pour les amoureux de la bande originale du titre, ils pourront se la procurer sur ce site pour 11,99€. Alors, heureux ?

Ori and the Will of the Wisps est disponible depuis le 11 mars 2020 sur PC et Xbox One.