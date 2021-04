Un nouveau trailer pour New Pokémon Snap

À moins d’une semaine avant la sortie officielle de New Pokémon Snap, Nintendo dévoile de nouvelles images via un trailer inédit, récapitulant les mécaniques du titre de Bandai Namco.

Pour rappel, New Pokémon Snap te permet de prendre en photos de nombreux monstres de poche dans leur milieu naturel. Tu peux utiliser des pommes, des orbes voire même de la musique pour déclencher des réactions inattendues et prendre des clichés encore plus originaux pour obtenir le meilleur score à la fin de chaque expédition. Tu peux également utiliser un scanner permettant de dévoiler des secrets, des Pokémon cachés et de nouvelles routes à emprunter. Bref, il ne te reste plus qu’une poignée de jours à attendre avant de pouvoir mettre la main dessus !

New Pokémon Snap sera disponible à partir du 30 avril 2021 sur Nintendo Switch.

