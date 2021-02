Les Trois Mousquetaires : casting francophone 4 étoiles pour un ambitieux diptyque

Pathé vient de faire une très jolie annonce ce matin, la mise en chantier d’une adaptation du fameux roman d’Alexandre Dumas : Les Trois Mousquetaires ! Et ce n’est pas un, mais deux films qui nous attendant, respectivement sous-titrés D’Artagnan et Milady (mettant en avant les personnages respectifs).

Ce diptyque sera réalisé par Martin Bourboulon (Papa ou Maman, Eiffel), et écrit par le duo Mathieu Delaporte – Alexandre de La Patellière (Papa ou Maman, Le Prénom, The Prodigies). Le tout financé à hauteur de 60 millions d’euros ! Un budget pharaonique lorsqu’on le remet en perspective avec l’ensemble de la production cinématographique hexagonale, et qui montre un intérêt salvateur de la part des producteurs pour proposer des films de genre ambitieux made in France.

Et évidemment, qui dit gros film, dit gros casting : François Civil (Le Chant du Loup) en D’Artagnan, Vincent Cassel (L’Empereur de Paris) en Athos, Pio Marmaï (Toute première fois) en Porthos, Romain Duris (Dans la Brume) pour Aramis, Eva Green (Penny Dreadful) en Milady, Louis Garrel (Le Redoutable) en Louis XIII, Vicky Krieps (Phantom Thread) en Reine Anne d’Autriche, Oliver Jackson-Cohen (The Haunting of Hill House) en Duc de Buckingham et Lyna Khoudri (The French Dispatch) prêtera ses trais à Constance Bonacieux.

Du très beau monde pour un projet qui, on l’espère, saura redynamiser notre cinéma populaire. Alors que Les Trois Mousquetaires a eu de multiples adaptations au cours du dernier siècle (plus d’une trentaine), on a aucun mal à penser que placer de l’argent dans une propriété intellectuelle aussi connue de par le monde n’est pas un très gros risque. Le tournage devrait donc débuter dès cet été, et en attendant, on pourra toujours se remémorer l’adaptation turbo-crétinoïde de Paul W.S. Anderson en 2011.

Les Trois Mousquetaires – D’Artagnan et Milady sortiront en en salles en 2023