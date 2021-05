Les Éternels : la mythologie Marvel s’étoffe via un premier teaser

Alors que Black Widow et Shang-Chi s’apprêtent à sortir dans les salles obscures lors des prochains mois, Marvel continue sa promo. Cette fois, Les Éternels (« Eternals »en VO) se dévoile dans un premier teaser énigmatique ! Une bande-annonce intriguante, en particulier car le film s’apprête à introduire de tous nouveaux personnages au sein d’une mythologie inédite au sein du MCU.

Créés par l’illustre Jack Kirby en 1976, les Éternels sont une race humanoïde immortelle ayant vu le jour grâce aux Célestes (d’immenses divinités cosmiques) il y a des milliers d’années. Tels des Dieux ayant trouvé refuge sur Terre, les Éternels ont grandement influencé l’Histoire humaine, jusqu’à être devenu l’origine de diverses cosmogonies. En effet, chaque membre (Ikaris=Icare, Thena=Athena, Makkari=Mercure, Phastos=Héphaïstos…) aura laissé une empreinte mythologique durable, et ce sans s’immiscer au sein des divers conflits terriens au fil des âges. Un passéisme qui sera néanmoins contrarié par l’arrivée des Déviants, une autre race créée par les Célestes.

La promesse d’un vent de fraîcheur

Via cette première bande-annonce, on peut déjà voir que le matériau de base est respecté, avec évidemment une actualisation pour certains personnages (le leader Ajak, désormais une femme jouée par Salma Hayek). L’occasion d’introduire une nouvelle équipe hétéroclite au casting particulièrement alléchant : Gemma Chan (Circé, le personnage principal), Richard Madden (Ikaris), Angelina Jolie (Thena), Kit Harington (Dane Whitman), Brian Tyree Henry (Phastos), Barry Keoghan (Druig), Kumail Nanjiani (Kingo), Ma Dong-seok, (Gilgamesh) Lauren Ridloff (Makkari)…

Autre point, et pas des moindres : il s’agit du premier film Marvel mis en scène par une réalisatrice Oscarisée. En l’occurrence Chloe Zhao (The Rider, Nomadland), après sa razzia aux Oscars 2021. L’occasion d’apprécier dans ce teaser quelques jolis plans zénithals et une photographie assez naturaliste par instants. Et si la réunion de 2 acteurs de Game of Thrones ne suffisait pas, on sait que l’illustre Ramin Djawadi (Westworld) s’occupera de la BO du film ! Un joli programme attendu pour la fin d’année,qui on l’espère saura apporter sa propre singularité au sein de l’univers Marvel.

Les Éternels sortira en salles le 3 novembre 2021

