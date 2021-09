By Emeric Bispo

Last Night in Soho : Une nouvelle bande annonce hallucinée

Last Night in Soho, l’expérience horrifique d’Edgar Wright, dévoile de nouvelles images oniriques complètement folles.

Le réalisateur de la trilogie Cornetto avait fait une première mise en bouche savoureuse, là il rentre dans le vif du sujet ! La jeune créatrice de mode Eloïse débarque à Londres des paillettes plein les yeux. Cependant le rêve va vite virer au cauchemar lorsqu’elle se rend compte que durant ses nuits, elle incarne la vie de la chanteuse Sandy au sein de la capitale britannique des années 60. Une vie parallèle des plus angoissantes puisqu’elle découvrira au fil de ses visions que l’ancienne artiste musicale vivait une relation abusive avec Jack, joué par un terrifiant Matt Smith, menant à son meurtre. Dans le présent Eloïse confrontera sa version plus âgé, interprété par un Terence Stamp tout aussi inquiétant, pour rendre justice à Sandy.

Edgar Wright troque son habituel style survitaminé pour une mise en scène plus surréaliste à base de lumière néon et de caméra qui s’affranchit des limites physiques. Un renouveau pour le cinéaste qui se tâte pour la première fois au genre de l’horreur pour notre plus grand plaisir !

Last Night in Soho est à voir en salle le 27 octobre prochain.