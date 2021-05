Last Night in Soho dévoile sa bande-annonce hypnotique

Dire qu’on attendait les premières images de Last Night in Soho, le nouveau Edgar Wright, avec impatience est un euphémisme. Elles sont là et le projet nous enchante encore plus !

Repoussé ad vitam eternam, le prochain film du réalisateur britannique trouve finalement une sortie cet automne et cette première bande-annonce laisse l’auteur de ces lignes extatique alors que l’on s’apprête enfin à profiter de son premier essai dans le monde horrifique ! Le papa de la cultissime trilogie Cornetto, de l’hommage geek Scott Pilgrim vs The World ou de l’excellent Baby Driver au montage diégétique se renouvèle une nouvelle fois, cette fois en s’aventurant dans le thriller psychologique à la double temporalité terrifiante. D’autant plus que l’on retrouve le directeur photo Chung Chung-Hoon, qui apporte sa patte si léchée, saturée et aseptisée à un métrage aussi inquiétant que magnétique, identifiable pour avoir façonné l’imagerie de Park Chan Wook, de Old Boy à Mademoiselle.

Thomasin McKenzie interprète une créatrice de mode, étrangement liée à une chanteuse des années 60, jouée par Ana Taylor-Joy qui donne également de la voix en chantant elle-même le fameux titre Downton de Petula Clark et qui berce ce trailer. En rêvant, notre passionnée de design découvre un monde anachronique fascinant et rencontre son idole qui peu à peu semble prendre possession de son corps dans un voyage entre le quartier de Soho de 1960 et celui d’aujourd’hui. Une expérience onirique qui vire au cauchemar dans lequel on retrouvera également Matt Smith, Terrence Stamp ou la regrettée Diana Rigg.

Last Night in Soho sortira chez nous le 10 novembre prochain.

©Focus Features

