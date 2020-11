Sortie Blu-ray, DVD & VOD – Joint Security Area : bijou antimilitariste

La Rabbia et The Jokers s’associent pour proposer un coffret collector incroyable pour découvrir (ou redécouvrir) Joint Security Area, œuvre fondatrice de Park Chan-Wook.

Une fusillade éclate en pleine Zone Commune de Sécurité entre les deux Corées (Joint Security Area) et une enquêtrice suisse interroge les soldats présents pour faire la lumière sur cet incident diplomatique. L’édition collector de Joint Security Area offre près de 4h de bonus où interviews, making-off et commentaires du réalisateur mettent en valeur un long-métrage engagé qui n’a pas pris une ride. Un bijou, tout simplement.

©CJ Entertainment/ The Jokers

Co-écrit et réalisé en 2000 par Park Chan-Wook, à qui l’on doit les chef d’œuvres tels que Sympathy for Mister Vengeance, Old Boy, Lady Vengeance ou la récente série The Little Drummer Girl, Joint Security Area fait office de plaidoyer antimilitariste et humaniste complètement dingue. Rendu possible grâce au sommet entre les deux leaders coréens à Pyongyang, le film relate pour la première fois une amitié face l’absurdité de cet affrontement idéologique.

Your shadow is over the line

On commence par appréhender ce long-métrage comme un thriller haletant où l’enquête sur la fusillade permet à la narration d’analyser les comportements des soldats par de longs flashbacks qui viennent bientôt prendre le pas sur la focalisation initiale du film. Jusque dans les dernières minutes de Joint Security Area l’issue demeure incertaine, les révélations continuent d’être exposées et d’exploser pour laisser le spectateur ébahi.

A l’image du cinéma de Bong Joon Ho, prompt à mélanger les genres en un cocktail détonnant et toujours pertinent, Park Chan-Wook et son Joint Security Area appose à son thriller policier une ambiance de film de guerre incroyablement noir et dramatique tout en y distillant de superbes élancées amicales ou comiques pour un résultat ambivalent à la richesse inouïe. Une façon de rire des incohérences d’un tel affrontement tout en exposant la noirceur la plus folle de cette opposition contrastée. Engagé, émotionnel, dénonciateur, révolutionnaire, le long-métrage de Park Chan-Wook est tout ça à la fois tant son discours anti-conformiste nous plonge face une idéologie qui déshumanise les habitants d’un même pays, en proie à une scission culturelle.

©CJ Entertainment/ The Jokers

Le film offre une amitié cachée, où les us et coutumes des uns finissent par séduire les autres à mesure que les liens entre les militaires s’intensifient. Une dénonciation sociale, à hauteur d’hommes, épris de liberté mais endoctrinés par un conflit idéologique où l’insanité d’une opposition politique est magistralement illustrée par la caméra géométrique de Wook. Des postes de surveillance séparés par un pont jusqu’aux locaux militaires divisés par la ligne d’une frontière infranchissable, on alterne entre plans académiques ou un contraste colorimétrique lorsque le sang des communistes viennent teinter la neige. Surtout que le casting fait des étincelles en permettant aux géniaux Song Kang-Ho et Lee Byung-Hun de nous offrir un panel d’émotions inédites. Un bijou on vous dit.

Joint Security Area fait partie de ces œuvres intemporelles, un film fédérateur et indispensable, surtout depuis que ce magnifique coffret permet de découvrir les coulisses de cette perle hautement engagée.

Joint Security Area est disponible en Blu-ray et DVD.