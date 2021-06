Kaamelott : Arthur de retour dans la bande-annonce

Le premier volet de la trilogie cinématographique Kaamelott d’Alexandre Astier se fait désirer depuis belle lurette, mais pour faire les choses en grand, M6 nous présente non seulement un premier extrait, mais surtout une bande-annonce pour bien raviver notre impatience.

Si le premier trailer, plus énigmatique et onirique, taisait la présence de Astier dans le rôle de Arthur, rassurez-vous, ces nouvelles images annoncent évidemment le retour de l’ancien Roi en terre saxonne, en proie au diktat de Lancelot et de ses dévots, dont un Sting fringuant dans son costume emplumé. Pourtant si le fils de Pendragon retrouve bien sa poignée de fidèles autour de scènes de repas ou de dialogues à base de quiproquos, obligatoires récurrences de la série, la destinée de notre héros ne semble pas garantie…

Si le projet nous attire forcément, on ne peut pas dire que le matériel promotionnel qui nous est mis à disposition soit la claque visuelle et narrative annoncée. Certes, l’extrait replonge directement dans les premiers heures comiques et écrites en références à Audiard, mais la bande-annonce galère à nous emporter vers les hautes sphères dépressives qu’avaient tutoyé le format court de M6. Quant aux images, à part des gus qui se vannent en forêt ou dans des tavernes exigües, on émet des réserves face aux plans emplis de CGI douteuses, mais encore une fois, attendons d’être face à l’œuvre dans une salle obscure pour en avoir le cœur net !

Kaamelott le premier volet sortira le 21 juillet.