Je te promets : les différences avec This Is Us

Je te promets débarque sur TF1 lundi 1er février mais le premier épisode est déjà disponible en avant-première MYTF1 Premium.

Bien évidemment cet article contient quelques spoilers sur Je te promets et This Is Us

Si on compare le premier épisode de This Is Us avec celui de Je te promets, le remake français ressemble très clairement à un copier/coller de la série américaine. Néanmoins quelques différences subsistent :

Le titre

Parce que « This Is Us » en français donnerait « C’est nous », TF1 a décidé d’offrir à sa nouvelle série un titre accrocheur faisant directement référence à la chanson éponyme de Johnny Halliday. Une idée plutôt intelligente quand on repense à la magnifique histoire d’amour de Jack et Rebecca.

Les noms

On dit adieu à la famille Pearson et bonjour à la famille Gallo et on francise tous les prénoms américains :

🇺🇸 Jack 🇫🇷 Paul

🇺🇸 Rebecca 🇫🇷 Laurence

🇺🇸 Kate 🇫🇷 Maud

🇺🇸 Kevin 🇫🇷 Michaël

🇺🇸 Randall 🇫🇷 Mathis

🇺🇸 Beth 🇫🇷 Agnès

🇺🇸 Toby 🇫🇷 Tanguy

🇺🇸 William 🇫🇷 Amidou

La citation sur la limonade devient une citation sur le vin

Dans la version originale le sympathique Dr K. prononce une phrase qui va changer la vie de toute la famille Pearson et pousser Jack à adopter Randall : « I like to think that one day you’ll be an old man like me talking a young man’s ear off explaining to him how you took the sourest lemon that life has to offer and turned it into something resembling lemonade. » (« J’aime imaginer, qu’un jour, quand vous serez un vieil homme comme moi, vous aurez une discussion avec un jeune homme et vous lui expliquerez comment vous avez pris le citron le plus acide que la vie vous a offert pour en faire quelque chose ressemblant à de la limonade »). Si cette citation iconique de This Is Us a fait pleurer n’importe quel fan, les scénaristes de Je te promets on décidé de l’adapter à la culture française. Dans Je te promets, le docteur Michelin dit à Paul : « […] vous lui expliquerez que vous avez pris le raisin le plus amer que la vie vous a donné pour en faire quelque chose qui ressemble à du bon vin. » Et après on va dire que les Français ne pensent qu’au fromage et au vin…

©NBC/TF1

Kevin parvient finalement à devenir joueur de foot

Dans This Is Us, Kevin était devenu acteur après une vilaine blessure l’obligeant à abandonner une éventuelle carrière dans le football américain. Les scénaristes de Je te promets corrigent le tir et font du Kevin français (Michaël) un joueur de l’OM.

©NBC/TF1

Jack se rhabille pour son anniversaire

Après des années de traditions Pearson, la famille Gallo tente d’imposer les siennes. Si la tenue d’anniversaire de Jack se rapprochait de celles visibles dans le calendrier des dieux du stade, Paul se veut plus soft et laisse simplement tomber le haut.

©NBC/TF1

Randall n’est pas trouvé devant une caserne

Dans Je te promets, Mathis n’est pas déposé devant une caserne de pompiers mais dans des toilettes… Se faire recueillir par un pompier était tout de même plus classe, mais les scénaristes français ont choisi une approche moins grandiloquente.

©NBC/TF1

Le collier souvenir de Jack est remplacé par une bague

On se souvient, après son accident de football, Kevin est déprimé, Jack lui fait un petit discours histoire de lui remonter le moral, lui lègue son collier en guise de porte-bonheur et lui explique qu’il le portait le jour de la naissance des Big Three. Depuis la mort de Jack, Kevin ne se sépare plus du collier de son père venant du Vietnam. Dans Je te promets, c’est une bague que portait Paul le jour de la naissance de ses enfants et c’est cette même bague que l’on retrouve au doigt de Michaël 38 ans plus tard.

©NBC/TF1

Toby écrase les courses de Kate et c’est le coup de foudre

Si Kate et Toby s’étaient rencontrés à un groupe de parole pour personnes présentant des troubles alimentaires, leur histoire à la française est différente : Tanguy écrase les courses de Maud et lui propose d’aller tout lui racheter avant de lui offrir la livraison à domicile.

©NBC/TF1

Un an de retard pour les triplés français

Si Randall, Kevin et Kate sont nés un 31 août 1980, Mathis, Michaël et Maud sont nés le 10 mai 1981. Oui ça ne change pas grand-chose mais ça permet aux scénaristes de contextualiser leur naissance le jour de l’élection de François Mitterrand et d’ancrer un peu plus la série dans la société française.

Les deux premiers épisodes de Je te promets seront diffusés le 1er février à 21h15 sur TF1.

