Denzel Washington et Julia Roberts à bord du prochain film de Sam Esmail

En parallèle de ses actionners bourrins, Netflix vient de signer le prochain film de Sam Esmail qui réunira Denzel Washington et Julia Roberts, 20 ans après l’Affaire Pélican.

Une association 5 étoiles pour la plateforme SVOD qui verra donc le papa de Mr Robot diriger de nouveau l’actrice après Homecoming, cette fois pour l’adaptation de Leave The World Behind, le nouveau roman de Rumaan Alam qui sortira le 6 octobre. Les deux acteurs y incarneront Amanda et Clay qui, d’après le synopsis officiel :

« partent vers un coin reculé de Long Island pour des vacances : un peu de répit loin de la vie new yorkaise, passer du temps avec leur fils et leur fille adolescents et un avant-goût de la belle vie dans une maison luxueuse qu’ils ont louée pour la semaine. Mais quelqu’un vient frapper à la porte, tard dans la soirée, et tout sera gâché : Ruth et G.H. les vieux propriétaires de la maison de vacances débarquent paniqués. Une coupure de courant soudaine vient de balayer la ville. Plus de télévision, d’internet, ni de portable… ».

On ne sait donc pas encore quand Denzel Washington et Julia Roberts seront réunis.