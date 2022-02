Critique Le petit Larousse des films : le cinéma de A à Z

By Mélina Hoffmann

Le petit Larousse des films répertorie par ordre alphabétique plus de 3000 films du cinéma mondial. L’occasion de découvrir ou de se replonger dans les œuvres les plus importantes du cinéma du monde entier.

Un bon moyen de réviser nos classiques !

De La conquête de l’Ouest à La cité de la peur, en passant par Titanic, Matrix ou encore La la land, sans oublier des succès plus récents comme The Father : cette grande cinémathèque est une vraie mine d’inspiration ! Et, en fin d’ouvrage, un guide du cinéma par genres, pays, réalisateurs, acteurs ou encore palmares permet de trouver rapidement l’information que l’on cherche.

En revanche, certains films qui apparaissent dans ce guide ne font pas l’objet d’une entrée dans le dictionnaire. C’est par exemple le cas de Mourir peut attendre ou Un triomphe pour ne citer qu’eux. Mais pour tous les autres, chaque film est présenté avec son résumé, sa fiche technique, et – pour les œuvres majeures – un commentaire critique.

Pour les amateurs de ciné… et de dictionnaires !

Ne vous fiez pas à la couverture qui pourrait donner l’impression d’un ouvrage illustré avec des images qui nous replongeraient dans des films mythiques et/ou qui ont marqué des périodes de nos vies… Car les trois illustrations de cette couverture seront pratiquement les seules que vous verrez ! Heureusement tout de même, quelques images cultes et affiches de films en noir et blanc sont glissées çà-et-là.

Eh oui… il n’y a aucun piège, c’est seulement qu’il s’agit d’un Petit Larousse, rappelons-le. En effet, c’est un dictionnaire que nous avons entre les mains, avec tout ce que cela comporte (malheureusement) d’ennui esthétique… À mettre donc entre les mains des cinéphiles les plus passionnés.

Le petit Larousse des films est paru le 19 janvier 2022 aux Éditions Larousse.