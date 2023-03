Concours Pacifiction : 2 Blu-Ray et 1 DVD à gagner !

Réalisé par Albert Serra, Pacifiction est une expérience cinématographique sensorielle, psychédélique et expérimentale, où Benoît Magimel livre sa meilleure prestation, en témoigne son César du meilleur acteur. Le film distribué par Blaq Out sortira le 7 mars en Blu-Ray et DVD et L’Info Tout Court vous invite à jouer pour tenter de gagner l’un de ces exemplaires.

Sur l’île de Tahiti, en Polynésie française, le Haut-Commissaire de la République De Roller, représentant de l’État Français, est un homme de calcul aux manières parfaites. Dans les réceptions officielles comme les établissements interlopes, il prend constamment le pouls d’une population locale d’où la colère peut émerger à tout moment. D’autant plus qu’une rumeur se fait insistante : on aurait aperçu un sous-marin dont la présence fantomatique annoncerait une reprise des essais nucléaires français.

Film psychédélique et expérimental, PACIFICTION – TOURMENT SUR LES ÎLES (notre critique de l’édition de Blaq Out) est une expérience de cinéma à la fois rare et profonde. Le réalisateur espagnol Albert Serra (Liberté) nous entraîne dans un récit hypnotique, thriller politique et paranoïaque au cœur de la Polynésie française. Les paysages paradisiaques de la Polynésie française, sublimés par une photographie brumeuse et crépusculaire (également couronnée du César de la meilleure photographie) , donnent au long-métrage une atmosphère onirique envoûtante. Tandis que l’on admire la beauté exotique des îles, ainsi que l’ambiance particulière qui y règne, le spectre colonial et l’arrogance impériale font planer leur ombre menaçante.

Au cœur de cette œuvre hallucinante, Benoît Magimel s’avère magistral, preuve en est son César du meilleur acteur pour ce rôle. L’acteur est monumental en représentant de l’Etat présent à toutes les mondanités, mais qui sombre dans la paranoïa lorsqu’il réalise son impuissance, confronté à des enjeux géopolitiques qui le dépassent. À ses côtés, Pahoa Mahagafanau est clairement la révélation du film, tandis que Marc Susini est tout aussi incroyable que génial dans le rôle de l’Amiral.

Déroutant, hors du temps, acclamé par la critique et nommé à la Palme d’Or du Festival de Cannes 2022, PACIFICTION – TOURMENT SUR LES ÎLES sera disponible en Blu-Ray et DVD le 7 mars 2023, accompagné d’un entretien exclusif avec le réalisateur Albert Serra.

*En remplissant le formulaire, la personne accepte que ses données personnelles soient utilisées pour la gestion du concours. Les données personnelles collectées serviront uniquement à l’envoi des lots et seront supprimées dans un délais d’un mois après la fin du concours le temps de s’assurer qu’il n’y a eu aucun problème de réception des lots. Seuls les administrateurs du site ont accès à ces données et seuls le nom, prénom et adresse postale du ou des gagnants sont envoyés au partenaire expéditeur. Pour toute réclamation vous pouvez nous contacter via cette adresse.