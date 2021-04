Army of the Dead : les zombies de Las Vegas s’énervent dans le trailer

Pas de répit pour les braves alors que la bande-annonce de Army of the Dead de ce bon Zack Snyder vient d’éclabousser nos écrans d’une bonne dose de testostérone.

On va pas se mentir, voir Snyder filmer au ralenti des bodybuilders et des mannequins flinguer joyeusement du zombie dans les rues bordées de Casino de Las Vegas, voilà qui a le mérite de nous chauffer particulièrement. Surtout que Netflix met le paquet en dévoilant un trailer bien copieux pour rassasier notre soif d’hémoglobine et de CGI bien léchées, le tout sur la musique The Gambler de Kenny Rogers, bien à propos.

On en apprend également un peu plus sur la mission emmenée par un Dave Bautista au sommet de sa badassitude. Dans un monde où les morts-vivants sont cantonnés dans certaines métropoles, le fameux Hiroyuki Sanada propose donc à des militaires reconvertis un job en apparence simpliste, voler 200 millions de dollars d’un casino et en empocher 50 pour eux. Sauf que le boulot ne sera pas si tranquilou bilou puisque des zombies maintenant évolués, hiérarchisés, possédant même un tigre zombifié, oui oui, vont tenter de les bouloter. C’est simple, efficace et on attend ça de pieds fermes !

Army of the Dead arrive sur Netflix dès le 21 mai.

©Netflix

(Visited 9 times, 9 visits today)