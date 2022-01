After Life saison 3 se montre dans une bande-annonce

Parce que la nouvelle année est synonyme de douceur, v’là-t’y pas que Ricky Gervais nous fait un beau cadeau avec la bande-annonce de la troisième et dernière saison de After Life (notre critique de la saison 2).

Encore une fois officiant à l’écriture, réalisation et devant la caméra du show de Netflix, la comédie britannique la plus regardée depuis belle lurette, le touche-à-tout british continue son run mêlant irrévérence sur la mort et les relations sociales avec son humour à la justesse toujours impeccable. On va pas se le cacher, on adore Ricky Gervais, sorrynotsorry.

Toujours est-il que cette conclusion nous fera verser inéluctablement notre petite larme (ou un torrent de larmes) puisque le personnage renfrogné incarné par Gervais partira de son petit village (momentanément) pour disperser les cendres de son père. Mais, et l’émotion arrive, il s’apercevra également que la vie ne vaut véritablement la peine d’être vécue qu’en aidant les autres. Préparez vos mouchoirs.

La saison 3 de After Life sera disponible sur Netflix dès le 14 janvier 2022.