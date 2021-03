The Suicide Squad : James Gunn présente son équipe de bras cassés dans le trailer

On l’attendait depuis la DC Fandome l’an dernier, et voilà que The Suicide Squad se montre dans sa 1e bande-annonce déjantée. Après un « premier opus » sous forme d’accident industriel en 2016, James Gunn (Les Gardiens de la Galaxie) reprend les commandes du navire dans cette « suite-reboot » prévue cet été. Suite car on omet pas totalement les évènements du film précédent (avec le retour de Viola Davis, Joel Kinnaman, Jai Courtney et bien sûr Margot Robbie en Harley Quinn), et reboot car on part dans une toute nouvelle direction. L’occasion donc d’introduire une galerie de nouveaux personnages, tels que Bloodsport (Idris Elba), Polka-Dot Man (David Dastmalchian), Peacemaker (John Cena) ou encore King Shark (Sylvester Stallone).

Et quoi qu’il en soit, inutile de dire que la patte « James Gunn » transparait par tous les pores de cette bande-annonce : humour décalé (et aussi en-dessous de la ceinture), équipe de marginaux éclectiques, action débridée… On peut même déjà frémir d’impatience à l’idée que le réalisateur a eu carte blanche sur The Suicide Squad, afin de nous proposer un actioner barré et irréverencieux, où les boyaux sont de sortie !

Les Douze Salopards de James Gunn

Les fans de comics les plus pointus auront également fait gaffe à l’apparition de Starro (l’étoile de mer extra-terrestre qui est historiquement le premier adversaire de la Justice League). Ne reste plus qu’à savoir si ce cocktail détonnant portera ses fruits à 100%, mais on ne peut que saluer les intentions du film, lorgnant vers les films d’action décomplexés des 80’s. Verdict en juillet donc, en attendant, voici la bande-annonce et le synopsis officiel :

Bienvenue en enfer – autrement dit à Belle Reve, la prison qui détient le record du taux de mortalité le plus élevé des États-Unis ! C’est là que sont détenus les pires super-vilains du monde, prêts à tout pour s’évader – quitte à intégrer la sinistre et ultra-secrète Task Force X. Aujourd’hui, la mission à haut risque consiste à réunir une bande de taulards, comme Bloodsport, Peacemaker, Capitaine Boomerang, Ratcatcher 2, Savant, King Shark, Blackguard, Javelin et Harley Quinn, psychopathe préférée de tous ! Il faut ensuite les armer jusqu’aux dents et les lâcher (au sens littéral du terme) sur l’île perdue – et infestée d’ennemis – de Corto Maltese. Arpentant une jungle fourmillant d’adversaires redoutables et de guérilleros tapis dans l’ombre, le Squad est chargé d’éliminer physiquement tous ceux qu’il croise sur sa route. Seul le colonel Rick Flag est sur le terrain pour les encadrer et… à distance les geeks du gouvernement d’Amanda Waller pistent leurs moindres gestes et leur soufflent leurs consignes. Et comme toujours, un seul faux mouvement, et c’est la mort assurée ! (aux mains de leurs ennemis, d’un coéquipier ou d’Amanda Waller en personne). Et si des paris sont lancés, ils misent sur leur défaite assurée – à TOUS !

The Suicide Squad sortira en salles le 28 juillet 2021

© DC Comics ©Warner Bros

(Visited 9 times, 9 visits today)