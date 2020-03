Une démo pour Resident Evil 3 Remake ?

Bonne nouvelle pour tous les fans de Resident Evil 3 Remake ! En effet, Capcom vient de dévoiler une vidéo où l’on apprend que deux démos seront très prochainement disponibles.

La première se concentrera sur le mode solo du titre horrifique où tu incarneras la survivante Jill Valentine dans les rues infectées de Raccoon City. Il est à noter que cette démo sera disponible le jeudi 19 mars vers 5h du matin pour les possesseurs de la Xbox One et vers 19h pour les joueurs PC et PS4. La deuxième démonstration s’attardera sur le mode multijoueur nommé Resistance. La bêta sera disponible à partir du 27 mars (8h sur PS4 et Xbox One, 18h sur PC) et se tiendra jusqu’au lancement du jeu.

Resident Evil 3 Remake sera disponible à partir du 3 avril 2020 sur PC, PS4 et Xbox One.