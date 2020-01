Pokémon GO, un nouveau shiny apparaîtra dès demain

Un nouveau Community Day est organisé dès demain dans Pokémon GO, mettant en scène un énième Pokémon durant trois heures. Qui est-ce ?

Pour ceux qui ne le savent pas encore (et qui ne lisent pas les actualités du titre de Niantic), Tiplouf sera la star de ce dimanche 19 janvier 2020. Tu auras donc l’opportunité (si ce n’est pas déjà fait) de le capturer de nombreuses fois dans l’optique de le faire évoluer en Prinplouf puis en Pingoléon. De plus, sa version chromatique sera également disponible. Durant l’évènement qui se déroulera de 11h à 14h, tu pourras faire éclore plus rapidement tes oeufs, obtenir des Tiplouf à l’intérieur et même gagner la nouvelle attaque Hydroblast si tu fais évoluer ton starter en Pingoléon durant ce laps de temps. Bref, si tu ne sais pas quoi faire demain, on t’a trouvé une solution !

Pokémon GO est disponible depuis juillet 2016 sur mobile.