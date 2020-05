Une nouvelle super-héroïne pour l’univers Spider-Man de Sony

Après Venom et Morbius, Sony s’apprête à amener sur grand écran sa première super-héroïne pour agrandir son Spider-man Universe.

Et c’est le personnage Marvel de Jackpot qui a tiré le gros lot ! Créée en 2007 par Dan Slott et Phil Jimenez, Sara Ehret, une scientifique enceinte, participe à une recherche génétique et voit ses cellules ADN modifiées, lui conférant une force hors du commun. Le film sera écrit par Marc Guggenheim auteur de nombreux comics et d’épisodes du Arrowverse.

Derrière la caméra, nous devrions retrouver la réalisatrice S.J Clarkson, tout juste engagée par le studio pour justement développer un film de super-héroïne, même si l’annonce officielle se fait attendre. Clarkson est une cinéaste réputée dans le milieu des séries, ayant fait ses armes sur The Defenders, Jessica Jones, Vynil ou encore Orange is the new black. Elle fut aussi un temps attachée à la réalisation du spin-off de Game of Thrones et de Star Trek 4 avant que ces projets ne tombent à l’eau. Ne lui souhaitons pas un sort similaire sur celui-ci, même si la première tentative de Sony de présenter des super-héroïnes avec Silver and Black a très vite été annulée.

Aucune date de sortie n’a été communiquée pour Jackpot mais on retrouvera l’univers de Spider-Man avec Morbius, en salle le 23 juin 2021.