Indiana Jones 5 : Mads Mikkelsen et Phoebe Waller-Bridge rejoignent le casting !

La production d’Indiana Jones 5 met enfin un coup d’accélérateur en embauchant Mads Mikkelsen et Phoebe Waller-Bridge !

Lucasfilm et le réalisateur James Mangold recrutent deux coqueluches d’Hollywood ! D’un côté Phoebe Waller-Bridge, qui s’est fait reconnaître aussi bien pour ses talents d’actrice qu’autrice à travers l’écriture de Killing Eve et la création/son interprétation avec Fleabag ! Depuis, elle a joué le rôle de l’androïde militante L3-37 dans Solo, autre production Lucasfilm, a été embauché pour des réécritures sur Mourir Peut Attendre ainsi que la création et l’interprétation de Mrs Smith, au côté de Donald Glover, dans une adaptation en série du film Mr & Mrs Smith.

De l’autre côté, Mads Mikkelsen qui est dorénavant un peu partout dans le paysage cinématographique. Après avoir lui aussi joué pour Lucasfilm dans l’autre spin off Star Wars Rogue One et après avoir brillé récemment dans le multiple récompensé Drunk, on le retrouvera à peu près partout prochainement : en antagoniste dans Chaos Walking, en remplaçant de Johnny Depp dans Les Animaux Fantastiques 3 et prochainement face à Harrison Ford donc ! Le Danois préféré des Américains, ajoute donc Indiana Jones à sa longue liste des franchises cultes auxquelles il participe, aux côtés de James Bond, Marvel et Hannibal Lecter !

Aucune information supplémentaire sur la teneur des rôles n’a été communiquée, même si on peut facilement parier que Mikkelsen jouera encore une fois le bad guy. Mais on ne demande qu’à être surpris.

Indiana Jones 5 est prévu pour le 22 Juillet 2022 au cinéma.

