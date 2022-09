Emmy Awards 2022 : Zendaya le retour , la Corée à l’honneur avec Squid Game et la surprise The White Lotus

S’est tenue ce mardi 13 septembre la 74e cérémonie de récompenses des Emmy Awards. Succession, Ted Lasso et The White Lotus mènent ces Oscars du petit écran avec respectivement 3, 4 et 5 Emmy ! Un palmarès plus diversifié qu’à l’accoutumé, où aucune série n’a vraiment le monopole des victoires !

En reste une cérémonie historique où Zendaya s’impose comme la plus jeune actrice doublement récompensé par l’événement, tandis que Lee Jung-jae et Hwang Dong-hyuk entrent dans l’histoire en étant les premiers Coréens couronnés dans leur catégorie !

Meilleure série dramatique

Meilleur acteur dans une série dramatique

Meilleure actrice dans une série dramatique

Zendaya dans Euphoria

Meilleur acteur dans un second rôle dramatique

Matthew Macfadyen dans Succession

Meilleure actrice dans un second rôle dramatique

Meilleure réalisation dramatique

Squid Game, Hwang Dong-hyuk réalise l’épisode “Red Light, Green Light”

Meilleur scénario dramatique

Succession, Jesse Armstrong écrit l’épisode « All the Bells Say»

Meilleure série comique

Meilleure actrice dans une comédie

Meilleur acteur dans une comédie

Jason Sudeikis dans Ted Lasso

Meilleure actrice dans un second rôle comique

Sheryl Lee Ralph dans Abbott Elementary

Meilleur acteur dans un second rôle comique

Brett Goldstein dans Ted Lasso

Meilleure réalisation de comédie

Ted Lasso , M.J. Delaney réalise « No Weddings and a Funeral »

Meilleur scénario de comédie

Abbott Elementary, Quinta Brunson écrit l’épisode Pilot

Meilleure mini-série

The White Lotus

Meilleure actrice dans une mini-série

Meilleur acteur dans une mini-série

Meilleure actrice dans un second rôle de mini-série

Jennifer Coolidge dans The White Lotus

Meilleur acteur dans un second rôle de mini-série

Murray Bartlett dans The White Lotus

Meilleure réalisation mini-série

Mike White réalise The White Lotus

Meilleur scénario de mini-série

Mike White dans The White Lotus

Une 74e cérémonie des Emmy Awards marqué sous le trait de la nouveauté !