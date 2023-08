Sortie Blu-ray, DVD & VOD – Cette Sacrée vérité : un classique de la screwball comedy avec Cary Grant

Pilier d’un genre typiquement hollywoodien, Cette Sacrée vérité de Leo McCarey avec Cary Grant et Irene Dunne est disponible en version collector limitée, combo DVD/Blu-ray/Livret chez Wild Side, pour le plus grand plaisir des amateurs de la « screwball comedy » (comédie loufoque en français). Cette dernière est un sous-genre de la comédie américaine, mélangeant humour absurde et comédie de mœurs, qui a fait fureur dans les 1930-40 à Hollywood.

Cette Sacrée vérité © Wild Side

Le récit se révèle d’une grande simplicité – ce qui n’est pas un défaut dans le film – et propose un enjeu des plus universels : l’histoire d’un divorce entre deux personnes qui s’aiment, mais qui l’apprennent véritablement que pendant les 90 jours de battement de la procédure de divorce.

La révélation Cary Grant

Cette Sacrée vérité est un classique pour bien des raisons, mais cela l’est en particulier pour l’iconisation de Cary Grant à travers un rôle qui lui collera à la peau tout le long de sa vie. Il est à la fois d’une classe rare, d’un phrasé élégant et d’une maladresse constante. À ses côtés, Irene Dunne incarne avec brio son tandem, sans néanmoins atteindre les sommets de l’alchimie cinématographique qu’on retrouve entre Cary Grant et Katharine Hepburn (l’Impossible Monsieur Bébé, Sylvia Scarlett). Le duo enchaîne les bons mots et les regards où se mélangent haine et amour, réduisant à néant les espoirs des nouvelles conquêtes.

Cette Sacrée vérité © Wild Side

Il ne faut certainement pas oublier la présence d’une troisième star de son époque, Mr. Smith (le chien du couple), Skippy pour les intimes. On le retrouve dans de nombreuses productions de cette époque et il démontre un talent d’acteur indéniable – même s’il a transformé le tournage de Cette Sacrée vérité en enfer à cause de ses conflits d’emploi du temps. Comme quoi on n’est jamais au bout de nos surprises sur un tournage.

Parfaitement représentatif de la comédie américaine de cette époque

À la réalisation, Leo McCarey n’a pas le style le plus flamboyant de son temps. C’est avant tout un excellent directeur d’acteurs avec un bon sens des timings comiques. Sa mise en scène s’avère précise et guide la prestation de ses stars en utilisant la caméra comme une cage qui enferme les protagonistes. Ils ne peuvent échapper aux uns et aux autres, ils sont donc obligés de s’affronter verbalement (ou physiquement) et de s’aimer.

On savoure plusieurs moments d’anthologie qui incarnent à merveille le genre de la screwball comedy avec des quiproquos hilarants et des situations où tous les personnages se retrouvent au même endroit au même instant, entrainant des péripéties absurdes. En soi, même si les scénarios de ces comédies ont tendance à se ressembler dans leur structure quitte à peu surprendre le spectateur averti, celui de Cette Sacrée vérité s’avère être un bel exemple d’écriture sobre mais terriblement efficace. Malgré les codes du genre, on est très souvent surpris et amusé par la tournure des événements.

Cette Sacrée vérité © Wild Side

Côté édition collector limitée DVD/Blu-ray, on trouve notre bonheur avec le livret intégré pleins d’anecdotes et d’explications sur le tournage, ainsi que sur la screwball comedy. On a aussi le droit à deux bonus : qui gardera le chien ? Une analyse du film par Charlotte Garson (32 min), ainsi que Leo McCarey, le timing parfait qui revient sur la filmographie du cinéaste, toujours par Charlotte Garson (22 min).

Pour tous les amateurs de la comédie classique américaine, c’est donc un beau cadeau à offrir/s’offrir pour découvrir cette petite pépite qu’est Cette Sacrée vérité.

