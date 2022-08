Concours Un fils du Sud : 3 DVD à gagner !

Captivant biopic adapté de l’ouvrage à succès de Bob Zellner, UN FILS DU SUD raconte la véritable histoire d’un jeune américain blanc en 1961 : sa quête d’égalité et sa lutte pour les droits civiques des afro-américains, à une époque où le Ku Klux Klan domine et la ségrégation raciale bat son plein. Tout en dévoilant une facette peu connue de l’histoire – l’implication de blancs militant aux côtés des noirs – ce récit de tolérance fait fortement écho à l’actualité, et pointe du doigt les dysfonctionnements qui subsistent encore de nos jours. Le film distribué par Blaq Out sortira le 23 août et L’Info Tout Court vous invite à jouer pour tenter de gagner l’un de ces exemplaires.

En 1961, Bob Zellner, petit-fils d’un membre du Ku Klux Klan originaire de Montgomery dans l’Alabama, est confronté au racisme endémique de sa propre culture. Influencé par la pensée du révérend Martin Luther King Jr et de Rosa Parks, il défie sa famille et les normes sudistes pour se lancer dans le combat pour les droits civiques des afro-américains.

« Un récit réussi » Le Parisien

Produit par le grand Spike Lee (Malcolm X), lui-même fervent militant antiraciste soutenant le mouvement Black Lives Matter, UN FILS DU SUD est réalisé par son monteur Barry Alexander Brown, nommé aux Oscars du meilleur montage pour BlacKkKlansman. Lucas Till (X-Men, Mac Gyver), signe ici une interprétation remarquable et donne une véritable aura à son personnage. À ses côtés, on notera la présence de Lucy Hale (Pretty Little Liars), Julia Ormond (Légendes d’Automne) ou encore le regretté Brian Dennehy (Rambo).

© 2020 CLEAR HORIZON ENTERTAINMENT

Un film passionnant, à découvrir en DVD dès le 23 août 2022 !

©Blaq Out

