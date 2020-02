En 2019, l’eSport a rapporté gros !

Chaque année l’eSport gagne en popularité. Selon Riot Games, les finales de Leagues of Legends ont rassemblé plus de 100 millions de spectateurs, culminant à 21,8 millions de spectateurs en moyenne par minute. Les médias s’intéressent donc de plus en plus à ce phénomène. Au niveau méga finances, entre les données de GossipGamers.com et Business Insider, on te résume. Attention les yeux…

L’année 2019 a rapporté 211 millions de dollars en prix eSports (vs 162,7 millions de dollars en 2018 vs 37,5 millions de dollars il y a 6 ans). Le top 3 des jeux eSports a atteint 128,7 millions de dollars de cash prize :

les dotations de Fortnite ont atteint plus de 64 millions de dollars en 2019,

s’est classé second avec 46,9 millions de dollars de dotations, et Counter-Strike : Global Offensive troisième, avec 21,5 millions de dollars.

Au niveau des joueurs français, les revenus augmentent également. On trouve dans le top 3 :

Sébastien Debs – « Ceb » -2 836 474,01 € sur Dota 2, classé 2 sur 500.

– « Skite » – 624 572,40 € sur Fortnite , classé 25 sur 500. Nathan Berquignol – « Nayte » – 349 473,72 € sur Fortnite, classé 62 sur 500.

C’est bizarre d’un coup l’eSport, ça donne envie de changer de métier !