Top 3 des Castlevania Like sur Switch

La série de jeux vidéo Castlevania, avec plus de 20 épisodes depuis sa sortie au Japon en 1986, est l’un des jeux préférés des joueurs Nintendo Switch. Cette série de jeux qui met en scène l’affrontement entre la famille Belmont (le Bien) et les vampires (le Mal) n’a pas fini d’inspirer les éditeurs de jeux vidéo. Voici notre top 3 des meilleurs jeux vidéo inspirés de cet opus, les Castlevania like, auxquels vous pourrez jouer sur Nintendo Switch.

Shantae and the Seven Sirens

Shantae and the Seven Sirens, le 5ème épisode de la série de jeux Shantae éditée par WayForward à partir de 2002, est sorti en France le 4 juin 2020. Ce jeu de plates-formes en 2D est l’un des meilleurs jeux d’action / aventure sorti récemment. Il est disponible sur Nintendo Switch, mais aussi sur Microsoft Windows, PS4 et Xbox One. L’intrigue est similaire aux autres jeux de la série : invitée sur une île paradisiaque par le maire, Shantae va devoir explorer l’île pour retrouver ses amis disparus. Le personnage, demi-humaine, demi-génie, va cette fois pouvoir utiliser ses capacités de danse et sa capacité à se transformer en créatures (Fusion Magic).

The Last Faith

The Last Faith est un jeu de type Metroidvania au style gothique développé par Kumi Souls. Après une campagne réussie sur Kickstarter en 2020 (70 000 € ont été récoltés en 5 jours, bien plus que l’objectif de 50 000 € !), The Last Faith a été annoncé pour une sortie en septembre 2021 sur Nintendo Switch, mais aussi sur PC, PS4 et Xbox One.

Le pixel art du jeu est fortement inspiré de Castelvania : conçu par deux frères passionnés d’art, Duilio et Riccardo Guglielmino, ce jeu promet une ambiance gothique terrifiante. Le principe du jeu est d’affronter des adversaires imposants grâce à des magies élémentaires, des armes et des esquives.

Wallachia: Reign of Dracula

Le jeu vidéo Wallachia: Reign of Dracula est un jeu de plates-formes sorti en le 30 octobre 2020. Ce jeu combine les caractéristiques du jeu d’action et du jeu de tir, avec un synopsis inspiré de l’univers de Castlemania.

Le jeu se déroule en 1462, sur les terres de Vlad l’Empaleur, et le joueur incarne Elcin Floarea, une orpheline qui va tenter de venger la mort de sa famille en affrontant le vampire et en libérant la Valachie de son autorité. On y joue aussi bien pour le style rétro que pour la bande son exceptionnelle et les voix d’acteurs professionnels (Kira Buckland et Robert Belgrade).

Et toi, quel Castlevania like apprécies-tu le plus ?

