Sans aucun remords : une bande-annonce finale musclée pour le nouveau Tom Clancy

On en parlait déjà le mois dernier à l’issue du premier trailer : voilà que Sans aucun remords met les bouchées doubles avec une bande-annonce finale plein d’action ! Pour rappel « Without Remorse » est l’adaptation du roman éponyme de Tom Clancy (Jack Ryan, A la Poursuite d’Octobre Rouge, Splinter Cell, Rainbow Six…), avec Michael B. Jordan (Creed, La Voie de la Justice) dans le rôle principal. Ce dernier interprète donc John Kelly, un NAVY Seal en quête de vengeance après l’assassinat de sa femme enceinte par des terroristes russes.

Dans une opération menée par Karen Greer (Jodie Turner Smith), une consœur Marine, et Robert Ritter (Jamie Bell), un mystérieux agent de la CIA, John Kelly fera face à une dangereuse conspiration. Tiraillé entre sa loyauté et son honneur, c’est à un combat d’envergure internationale que John devra face, le tout sans aucun remords donc.

Réalisé par Stefano Sollima (Gomorra, Sicario 2, ZeroZeroZero), écrit par Taylor Sheridan (Sicario, Comancheria, Wind River, Yellowtsone), Sans aucun remords a tout d’un ticket gagnant. Avec à la tête du projet un réalisateur emballant des séquences d’action pêchues à souhait, on tient sans doute là un des films d’action de l’année. La dramaturgie et l’écriture des personnages ne semblent évidemment pas en reste, et on espère vraiment obtenir une adaptation digne de ce nom. Quoi qu’il en soit, Michael B. Jordan continue son ascension fulgurante avec une nouvelle grosse pierre à l’édifice. Rendez-vous donc à la fin du mois pour le verdict !

Sans aucun remords sera disponible sur Amazon Prime Video le 30 avril 2021

