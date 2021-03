Sandkings : Gore Verbinski adaptera la nouvelle de G. R. R Martin

By Axel PC

Si House of the Dragon sera bientôt adaptée en série, une ancienne nouvelle de G.R.R. Martin sera bientôt portée sur le grand écran par Gore Verbinski pour Netflix, Sandkings.

Le génial réalisateur du Cercle, de Rango ou des trois premiers Pirates des Caraïbes s’était fait discret depuis la prouesse technique, mais déceptive proposition de A Cure for Life avec Dane Dehaan. S’il avait pendant un temps planché sur Gambit (on se gausse) ou sur un Docteur à tuer ou encore la série Old City Blues, rien ne se concrétise.

Silence radio donc jusqu’à ce que le bonhomme se confie à Collider pour annoncer qu’il travaillait à l’adaptation de Sandkings, une nouvelle de l’auteur de Game of Thrones datant de 1979, pour le compte de Netflix. La plateforme continue de démarcher les grands noms du cinéma américain et s’octroie donc la présence d’un réalisateur chevronné et d’un auteur à succès, dont le travail sera adapté par le nom moins célèbre Dennis Kelly, le créateur de la série Utopia, la version british, la vraie, la seule qui existe.

Pour en revenir aux Rois des Sables chez nous, il s’agit de l’histoire science-fictionnelle de Simon Kress, un propriétaire de créatures exotiques qui possède plusieurs colonies de rois des sables, des insectes colonisateurs géants et intelligents, dont les reines sont capables de télépathies. Lesdites bestioles s’adonnent à des guerres de territoire entre les différents clans qu’elles constituent et finissent un jour par s’échapper du terrarium de Simon… L’oeuvre avait déjà été adaptée en roman graphique par DC Comics en 1987 et ensuite à la télévision avec Beau Briges en deux épisodes qui avaient initié l’anthologie Au delà du Réel en 1995.

Gore Verbinski commencera la production de Sandkings prochainement.

