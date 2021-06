Conjuring 3 : La bande-annonce finale révélée

La Warner dévoile la dernière bande annonce de Conjuring : Sous l’emprise du Diable, remplie d’images toujours aussi flippantes.

J-6 avant l’arrivée du diable sur nos écrans. Dans la dernière semaine qui nous sépare de la sortie du film, le studio fait une piqure de rappel au travers d’un dernier trailer. Celui-ci met bien plus l’accent sur le fait qu’il est basé sur une histoire vraie, au travers d’une voix off qui n’est pas sans rappeler les documentaires sur le paranormal. Pour rappel, le film est inspiré du “procès du diable”, voyant Arne Johnson accusé de meurtre tandis qu’il plaidera la possession démoniaque. Mais comme à son habitude, la saga prendra de grande liberté afin de pousser l’horreur et le spectacle toujours plus loin. Pour notre plus grand plaisir.

Conjuring : Sous l’emprise du Diable est attendu en salle le 9 juin.

