By Charley

Wonder Woman 1984 : sortie en salles et en streaming pour Noël

Coup de tonnerre ! Wonder Woman 1984 sortira bien en 2020, et ce dès le mois prochain ! En effet, Warner, Gal Gadot et Patty Jenkins ont annoncé la nouvelle : la suite des aventures de Diana de Themyscira arrivera le 25 décembre !

La nouvelle plus surprenante est que WW1984 sortira bien en salles à Noël, mais également le même jour sur la plate-forme HBO Max ! Une action qui peut se comprendre : repousser indéfiniment tout le calendrier Warner (Dune est prévu pour l’automne 2021, Top Gun Maverick pour l’été…) fait figure de casse-tête pour les producteurs, et les salles nécessitent grandement de nouvelles sorties pour survivre.

Si Tenet n’a pas été un carton monumental vu la situation sanitaire actuelle, il a quand même rapporté plus de 350 millions de dollars, et ce sans streaming. Après Sacrées Sorcières, c’est donc Wonder Woman 1984 qui bénéficiera de cette sortie sur la plate-forme HBO Max (exclusive en Amérique), tout en permettant aux salles du monde entier de diffuser le film.

Une solution adéquate, parfaite pour célébrer la fin d’année (mais aussi donner un caractère attractif à au streaming avec Justice League Snyder Cut ?). Cette date du 25 décembre est valable aux USA, et la France accueillera Wonder Woman 1984 dès le 16 décembre, si les salles sont ouvertes ! Nul doute que les informations à ce sujet ne vont pas tarder à être divulguées.

Wonder Woman 1984 sortira donc dans l’Hexagone le 16 décembre 2020 si tout va bien