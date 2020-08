Wonder Woman 3 serait le dernier pour Patty Jenkins

Alors que la DC Fandome approche à grands pas, Patty Jenkins prends les devants et vient d’annoncer au journal allemand Geek (via @DCMovieNews2) que Wonder Woman 3 serait son dernier film sur l’Amazone.

En attendant la sortie repoussée de Wonder Woman 1984, la réalisatrice vient donc de déclarer que si Warner Bros lui laissait la main, elle pourrait conclure son histoire avec un troisième et dernier long-métrage. Jusqu’à présent, c’est surtout sa « naissance » et son origine qui ont été montrées mais jamais sa toute puissance. Or la réalisatrice cherche également à développer la psyché de son héroïne « cette déesse qui essaie d’aider l’humanité et qui ne fait pas que combattre le mal mais essaie de montrer aux méchants comment s’améliorer. Un dilemme intéressant ». Un discours plein de motivation quant à un dernier run, pour lequel elle devra « y mettre tout ce que je veux montrer. Nous devons y réfléchir méticuleusement ».

En attendant Wonder Woman 3, le deuxième opus sortira le 2 octobre prochain.