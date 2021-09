The Last of Us : première photo officielle pour la série HBO

Cela fait déjà un ptit moment que la série The Last of Us a été officialisée ! Adaptation du jeu vidéo culte et produite par HBO (Game of Thrones, Watchmen, Mare of Eastown), la saison 1 se tourne actuellement au Canada (pour le plus gros budget jamais alloué pour une série se tournant au pays du sirop d’érable). C’est à l’occasion du 26 septembre (date de l’Outbreak Day dans le canon de l’univers du jeu) que fut donc dévoilée la première photo officielle de la série :

© HBO © Naughty Dog

Nous pouvons donc voir Pedro Pascal (The Mandalorian, Narcos) en Joel et Bella Ramsay (His Dark Materials, Game of Thrones) en Ellie. Tous deux de dos, on peut remarquer le souci du détail au niveau des costumes et accessoires (les pins sur le sac-à-dos ou bien la veste en jean de Joel issue de la séquence automnale du premier jeu) et dans la volonté de coller à l’esthétique de The Last of Us. Carlingue d’avion au loin, cela ne ressemble à aucun décor parcouru manette en main, mais épouse totalement l’univers de la license.

Endure and Survive

Il faudra évidemment s’armer de patience avant un premier trailer, le tournage se déroulant sur un an (comme l’intrigue). Gabriel Luna (Terminator Dark Fate, Agents of SHIELD) incarnera Tommy (le frère de Joel), Ana Torv (Fringe, Mindhunter) la contrebandière Tess, Nico Parker (Dumbo, The Third Day) sera Sarah, et Merle Dandridge (Sons of Anarchy, The Newsroom) sera Marlene la chef de Luciole (c’est elle-même qui jouait le personnage en 2013). Nous savons également que Neil Druckmann (papa des 2 premiers jeux) réalisera au moins un épisode de la série, que le cinéaste Kantemir Bagalov (Une grande fille, Tesnota) s’occupe du pilote, et que le compositeur Gustavo Santaolalla revient pour la musique.

Pour rappel The Last of Us se déroule en 2033, dans une Amérique post-apocalyptique suite à une infection causée par le cordyceps. Changeant ses hôtes en sordides créatures, le parasite décimera la majorité de la population mondiale, désormais divisée. Lorsqu’un contrebandier désabusé du nom de Joel aura pour mission d’escorter une ado de 14 ans (Ellie) à l’autre bout du pays, s’ensuivra un dangereux et inoubliable road trip. Entre infectés et humains sans foi ni loi, c’est le sort de l’humanité qui sera en jeu, autant que la naissance d’une profonde histoire émotionnelle.

The Last of Us Saison 1 sortira fin 2022