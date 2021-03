By Emeric Bispo

The Flash trouve sa mère mais perd son père

Le Hollywood Reporter révèle que le film The Flash a casté la mère du héros mais a perdu l’acteur qui interprétait son père.

Maribel Verdù, actrice espagnol du Labyrinth de Pan, a été choisie pour interpréter Nora Allen. La maman du héros super rapide aura effectivement une place de choix puisque c’est en remontant le temps pour essayer de la sauver qu’il provoquera un beau bazar dans la timeline du DCCU. Un bordel qui touche tout autant la production puisque l’acteur Billy Crudup ne reprend pas son rôle de Henry Allen qu’il tenait dans Justice League. En effet, l’ancien interprète du père de Barry n’est pas disponible, des obligations contractuelles le retenant sur le tournage de The Morning Show. Il sera donc recasté par un acteur encore inconnu.

Parallèlement à cela, contre toute attente, Kiersey Clemons a été confirmé cette semaine dans le rôle de Iris West, la petite amie du speedster. Choisie par le réalisateur Rick Famuyiwa qui était attaché au projet en 2016 (et pour qui elle avait déjà joué dans Dope), elle avait tourné une scène avec Zack Snyder dans Justice League. Cependant, lorsque Famuyiwa quitta le projet The Flash, Clemons le suivit dans la foulée, ce qui entraina sa coupure dans la version de Whedon du film de l’équipe de super-héros.

HBO Max

Mais Zack Snyder corrige le tir en la ré-intégrant dans son director’s cut attendu le 18 mars prochain, ce qui a très certainement motivé les producteurs à la casté de nouveau pour le film solo du speedster. Est-ce une façon de relancer les plans de base de Snyder pour l’univers ? Tout prête à le croire puisque Ben Affleck est de retour sous le masque de Batman dans The Flash, alors qu’il semblait avoir remisé la cape au profit de Batinson. Il ne sera cependant pas le seul homme chauve souris étant donné que Michael Keaton remettra aussi le masque qui le fit connaître pour ce film. Puis tant qu’on y est, Sasha Calle portera la cape de Supergirl… On ne vous mentait pas quand on parlait d’un beau bordel.

The Flash est prévu en salle le 2 novembre 2022.

(Visited 8 times, 8 visits today)