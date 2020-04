The CW repousse la fin de Supergirl, The Flash et Batwoman

Alors que Arrow vient de toucher à sa fin durant le Crisis on Infinite Earths, ce sont les autres show de The CW qui sont impactés par la crise du Coronavirus, repoussées à la saint glinglin.

La grille des programmes de la chaine est chamboulée et des rediffusions des épisodes passés sont actuellement en cours et ce jusqu’à nouvel ordre puisque le crossover reviendra sur les écrans américains à partir du 6 avril.

Mais tout devrait rentrer dans l’ordre et l’on retrouvera The Flash et Legends of Tomorrow dès le 21 avril quand Batwoman et Supergirl reviendront le 26. Par contre, on se demande si l’épidémie ne retardera pas la réalisation de certains épisodes ni s’ils seront tous diffusés ou, comme c’est le cas pour The Walking Dead, si les season finale ne seront pas carrément repoussés cet automne.

De plus, Melissa Benoist vient d’annoncer qu’elle prendrait un congé maternité, précipitant le tournage d’une production bien décidée à ne pas laisser partir si aisément sa fille d’acier. Réponse dans les semaines suivantes.

Les séries de The CW reviendront donc dès le 21 avril.