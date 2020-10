Rahan : Michael Youn prépare un film avec Arnaud Ducret

By Emeric Bispo

Insolite ! L’humoriste Michaël Youn préparerait une adaptation filmique de la bande dessinée française culte Rahan !

Le clown du morning live a la barre d’une épopée épique durant la préhistoire ? Aussi farfelue que cela puisse paraître, c’est bien ce qui risque d’arriver à en croire Skript sur Twitter. Le réalisateur de Fatal et Divorce Club retrouverait Arnaud Ducret pressenti pour enfiler le slip du héro préhistorique. De là à penser que le projet sera plus une parodie à la RRRrrr !!! que La Guerre du Feu, il n’y a qu’un pas que l’on franchit aisément. On imagine à l’avance le visuel des Tigres à dents de sabre…

@MichaelYoun est en discussions pour réaliser l’adaptation live de la célèbre bande-dessinée française #RAHAN !



🤜 #ArnaudDucret, avec lequel il vient de collaborer sur le film #DivorceClub, devrait camper le rôle titre. pic.twitter.com/gEHlYrYFaX — Skript (@SkriptFr) July 17, 2020

En effet, pour rappel Rahan raconte une préhistoire fictive où les hommes se battent pour leur survie face à des dinosaures et autres animaux sauvages. Un pitch fantastique peu courant dans le cinéma français pour lequel l’ambitieux Christophe Gans (Le Pacte des Loups, Silent Hill La belle et la bête) s’est déjà cassé les dents dans une tentative d’adaptation avortée en 2005. On espère de tout cœur que Youn nous donnera tort.

Pour le moment, le projet Rahan n’a pas de date de production.