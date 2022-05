Paris Fan Festival : Le paradis du geek

Le 7 et 8 mai dernier s’est tenu la première édition du Paris Fan Festival au Paris Center Event de la Villette, et cet événement de la pop culture n’a rien à envier au Comic Con !

Les geeks francophones ont enfin leur événement dans lequel se retrouver ! Que vous soyez fans de Harry Potter, Star Wars, Marvel, Dc Comics, de Japanimation ou encore bien d’autres, cet endroit est fait pour vous ! Tout d’abord des stands de tous les univers ont été mis à disposition des fans pour trouver les meilleurs comics, mangas, figurines et autres produits dérivés ! Une vraie mine d’or pour même avoir accès à des pièces uniques ou autres éditions limitées pour geeks les plus collectionneurs !

Mais outre ce qu’on pouvait y acheter, il y avait ce qu’on pouvait admirer ! Statue grandeur de vos héros préférés, costumes galactiques de Star Wars, Batmobile ou encore voiture des Weasley grandeurs natures, tout y était pour en mettre plein les mirettes aux fans. Sans parler des décors de Friends, Stranger Things ou encore de l’Asile d’Arkham dans lesquels les participants pouvaient se prendre en photo. Les joueurs y ont trouver aussi leur compte avec des stands gratuits où jouer à la Switch, PlayStation ou même des jeux rétro ! Des espaces ont été dédiés aux fans de jeux de société pour en tester moulte (et bien évidemment les acheter si cela les a convaincu).

Le festival avait aussi fait appel à des artisans indépendants spécialisés dans la pop culture qui ont eu l’occasion de montrer leurs œuvres. Une aubaine pour ces petits exposants qui acquirent plus de visibilité et pour les festivaliers qui découvrirent les univers de ces artistes. Un combo gagnant ! Les amateurs de cosplays ont été tout aussi ravis à travers différents stands de maquillage, accessoires, costumes et même un concours organisé !

Mais le véritable intérêt de notre point vu s’est retrouvé dans les conférences organisées par le festivals ! Bien évidemment, plusieurs stars ont été conviées au festivals pour parler de leur carrières et répondre aux questions des fans. Nous pouvions notamment retrouver cette année Charlie Heaton (Stranger Things, Les Nouveaux Mutants), Tyler Hoechlin (Teen Wolf, Superman & Lois), Mary Holly Combs (Charmed, Pretty Little Liars), Matt Smith (Doctor Who, Morbius) et notre petit frenchie Simon Astier (Hero Corp, Visitors) pour dévoiler pleins d’anecdotes croustillantes.

Mais les petites pépites de ce festival restent les conférences thématiques dans lesquelles des professionnelles de la pop culture ont débattu autour de différents sujets. Ainsi nos confrères d‘Écran Large ont animé de passionnantes discussions autour des studios Marvel, des adaptations des jeux vidéo au cinéma et ont pu dialoguer avec des responsables de Fortiche, studio derrière la série Arcane. D’un autre côté, des influenceurs de la pop culture comme Michael J-Fermez là ou bien Terry LTAM ont pu aussi animer des conférences autours de thématiques tel que l’adaptation live de manga ou les super-héroïnes DC.

Une première édition du Paris Fan Festival sous le signe du succès et qui n’est surtout pas à manquer pour l’année prochaine !!