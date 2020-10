Oss 117 tease son alerte rouge en Afrique noire

Les troisièmes aventures rocambolesques de Oss 117 dévoilent ses premières images survoltées qui sentent bon les eighties.

Jean Dujardin se la joue Rambo en castagnant du communiste à tour de bras. Et Hubert Bonisseur de la Bath, malgré les 13 ans qui le séparent de ses précédentes péripéties, est plus en forme que jamais : Coup de poing, évasion, saut dans un hélicoptère en vol ! Ces premières images à la mise en scène dynamique et quelque peu tirée par les cheveux semblent tout droit sorties d’un actionner des années 80. Nicolas Bedos fait donc perdurer l’héritage parodique insufflé par Michel Hazanivicius lors des deux précédents opus pour notre plus grand plaisir cinéphilique. Rendez-vous dans 117 jours !

Oss 177 : Alerte rouge en Afrique noir sortira le 3 février 2021 !