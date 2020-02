Global Game Jam Paris 2020, le bilan !

By Ida Gonthier

Amplitude Studios et ISART DIGITAL ont co-organisé cette année encore, la Global Game Jam Paris 2020, un événement international qui rassemble des jammers et les créateurs de jeux indépendants du monde entier. La GGJ est le plus gros évènement de ce type au monde.

Durant la Game Jam, artistes, musiciens, codeurs, designers, écrivains, producteurs, amateurs, étudiants et plus, ont formé de petites équipes afin de créer un jeu vidéo en 48h, sur un thème donné : « réparer ». L’événement avait lieu simultanément partout dans le monde,

Pour cette 12e année, la GGJ a rassemblé 48 684 jammeurs sur 934 sites à travers le monde, dans 118 pays. Une fois de plus, c’est un record. 8 nouveaux pays l’ont rejoind pour cette édition : le Bénin, le Burkina Faso, Chypre, Maurice, le Sénégal, le Soudan et le Zimbabwe, ajoutant 184 jammers et 31 nouveaux jeux.

La GGJ Paris a accueilli 200 jammers, 35 jeux ont été réalisés et peuvent être découverts en ligne.

La Global Game Jam n’est pas une compétition. Il n’y a rien à gagner si ce n’est le plaisir de créer ensemble dans un temps imparti et de partager d’extraordinaires expériences.

La Global Game Jam 2021 a déjà ses dates. La #GGJ21 se déroulera du vendredi 29 au dimanche 31 janvier 2021!