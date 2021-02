C’est gratuit et c’est bien : Cloud Climber

On se baladait sur Steam, feuilletant négligemment les pages de son catalogue sans fond, quand un jeu, Cloud Climber, a attisé notre curiosité. Déjà parce que son illustration donnait sacrément envie, mais aussi et surtout parce qu’il était gratuit. Gratuit vous dites ?

Cloud Climber développé par Two Star Games, petit studio composé d’un homme, Gavin Eisenbeisz, est un walking simulator dans la pure idée du genre. Nous marchons, lisons deux trois notes, interagissons de façon sporadique avec quelques objets et voilà, pas plus. Le tout se finit en 15 minutes, et se propose, dans ce petit quart d’heure, de vous plonger dans son univers. Des mots griffonnés sur du papier, des tours qui semblent presque submergées par le voile sablonneux, et vous y êtes déjà, ici, présent, surplombant ce vide brumeux.

© Two Star Games

Le jeu de Gavin Eisenbeisz est très agréable à l’œil. Textures crayonnées et jeux de lumière, on est loin d’une production qui sonne cheap. Le technique et l’artistique donnent corps, en à peine quelques secondes, à cet univers post apocalyptique mélancolique. La nappe sonore n’a plus qu’à venir par-dessus, parfaire cette immersion immédiate, tout comme le doublage étonnement correct. En fait c’est bien simple, on en voudrait plus.

Ce n’est pas un jeu de génération, plus une simple démo, mais une démo qu’on vous recommande chaudement de visiter. Du même développeur et aux anglophones, on conseillera aussi My Friend is a Raven, petite démonstration de concept gratuite tout aussi agréable que Cloud Climber.

Cloud Climber est disponible sur PC depuis le 14 janvier 2021.