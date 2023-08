Test Sclash : l’esprit émoussé du samouraï

Sclash arrive dans le monde des jeux de combat avec une formule alléchante : trois coups seulement et la mort en une attaque reçue !

Sclash est un jeu indépendant de combat en 2D, conçu par Bevel Bakery, une petite équipe française et distribué par Just for Games. Il se démarque par ses décors réalisés à la main et par son système de combat aussi ambitieux qu’intransigeant. Le mode histoire fait appel aux nombreuses figures mythiques du Japon, pour constituer une intrigue dense autour du destin de Jinmu. Tandis que les modes multijoueurs en local comme en ligne mettront à profit les enseignements des aventures solos.

Sur la voie du guerrier

Sclash se dote d’un mode histoire taillé pour apprendre le maniement des armes. Sa difficulté croissante permet de se familiariser en douceur avec cet arsenal réduit de coups. Surtout, il fait rapidement comprendre comment sortir vainqueur d’un duel. Lorsqu’un ennemi à sept barres de vie peut neutraliser Jinmu en un coup… la meilleure arme sera le calme ! Comme un vrai entraînement de samouraï, Sclash joue avec les nerfs et la patience de ses joueurs. Car un mode histoire classique ne semblait suffire, il décline la torture en une flopée de variantes, comme dans les modes mur de feu et une vie.

© Bevel Bakery / Just for Games

Une fois passées les mille souffrances et techniques de détente par la respiration, Sclash peut désormais s’apprécier comme il se doit dans ses modes multijoueurs. Taillé pour, il est possible de lancer en un clic une partie en multi local, selon le principe du jeu plug’n play. Le titre laisse le choix du nombre de manches; d’une seule pour départager qui sera de corvée poubelle ce soir, jusqu’à cinquante pour ceux qui préfèrent y passer la nuit.

© Bevel Bakery / Just for Games

Sclash se dote d’une très belle ambiance visuelle et sonore. Sa direction artistique mise sur des personnages dessinés à la main et des décors peints très immersifs. Et grâce à son nombre important d’arènes et d’items, l’expérience parvient à se renouveler. Pour les derniers récalcitrants, il faudra se frotter aux modes solos pour débloquer de nombreux masques et sabres. Bakery Bevel prévoit aussi l’arrivée progressive de nouveaux personnages, assurant un suivi sur le long terme apprécié… qui corrigera certainement les petites tares actuelles du soft !

Un chemin encore à débroussailler

Malgré le soin accordé à ses aspects esthétiques, Sclash aborde le Japon par l’un de ses pans les plus éculés. Il fait appel à l’univers des samouraïs et des divinités (Amaterasu, Susanoo, …) si abondamment cité dans les œuvres de pop culture qu’il n’a plus vraiment de secrets. À cela s’ajoute un doublage assez douteux de Jinmu, puisque sa voix parait étonnamment féminine, d’autant plus incompréhensible au vu soin apporté au doublage des autres personnages.

© Bevel Bakery / Just for Games

Sclash manque aussi de profondeur à l’usage. L’absence de coups spéciaux propres à chaque personnage ternit l’expérience de jeu. Il en découle, malgré la diversité notable des combattants et des armes, une certaine redondance lors des combats. Si les animations diffèrent quelque peu d’un sabre à l’autre, leur portée et leurs effets demeurent hélas trop similaires. Aussi, ce faible panel de coups ne permet pas de lancer d’enchaînements, comme un contre suivi d’une attaque. Ce système de combos si répandu dans le genre fait ici défaut et provoque des moments de flottement relativement frustrants lors des combats. Les personnages dirigés par l’IA adoptent aussi des comportements parfois énigmatiques. S’il semble en apparence possible de choisir entre trois niveaux de difficulté (facile, moyen, difficile), dans les faits, il sera parfois plus aisé de venir à bout d’un adversaire assigné à la difficulté maximale que d’un opposant paramétré en mode facile.

Samouraï du dimanche

Sclash surprend par son parti pris à rebours des jeux de combat habituels, en misant sur le minimum syndical. Si cette formule rafraîchissante séduit dans les premiers temps, ses faiblesses de gameplay l’essoufflent rapidement. Ce titre se taille alors pour de courtes sessions occasionnelles, durant lesquelles l’on éprouvera du plaisir à jouer dans ces doux décors japonais.

Sclash est sorti le 4 août 2023 sur PC, via Steam et GOG. Aussi prévu sur consoles à cette même date, il a toutefois été reporté à une échéance inconnue.