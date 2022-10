Test Overhaul, le futoshiki revisité

Overhaul est le premier jeu-vidéo de Bread Panda Games. Après deux ans de travail, le studio indépendant propose un puzzle rogue-like basé sur un jeu de réflexion, le futoshiki.

En novembre 2020, deux amis développeurs de jeux ont participé au Mix and Game Jam et ont soumis un jeu de puzzle rogue-like basé sur le jeu de futoshiki . Le jeu a reçu d’excellentes critiques, suite à quoi les développeurs ont décidé d’en faire une version complète pendant leur temps libre. En février 2021, deux nouveaux développeurs rejoignent l’équipe pour l’audio et les effets visuels. Le studio Bread Panda Games sera fondé quelques semaines plus tard. Après presque deux ans de travail, Overhaul est sorti le 14 octobre sur Steam. Dans Overhaul, le joueur incarne Ikalee. Sa mission est de s’aventurer profondément dans la centrale électrique abandonnée de son village pour ramener l’électricité dedans. Attentinon cependant, les forces obscures de la Power Plant tenteront de vous en empêcher.

Action… Réaction !

Ce qui est sûr, c’est que le joueur devra être prêt à relever chaque nouveau défi de la mystérieuse Power Plant. On enchaîne alors les salles et les différentes grilles de puzzle, et plus on avance, plus la difficulté augmente. Le jeu laisse également le choix au joueur du niveau de difficulté de la salle suivant (facile, moyen, difficile), qui viendront faire évoluer l’expérience du joueur selon son choix. De plus, bien que Overhaul ait une forme de jeu de réflexion, il est aussi un jeu d’action. La route sera semée d’embûches et Ikalee devra faire face aux mystérieuses formes de vie hostie, Préparez-vous à affronter des plantes agressives, armées de rayons laser, mais aussi à faire face à différents pièges, comme des chutes de roches, des sol embrasés et bien d’autres surprises.

© Bread Panda Games

Malgré un concept qui peut paraître un peu complexe par son mélange des genres, on en ressort finalement avec une très chouette expérience de jeu. Overhaul se réinvente en permanence avec une variété de salles de puzzle (une centaine). Le gameplay évolue lui aussi avec ses différents niveaux de difficultés, instaurant de nouvelles mécaniques de gameplay, de gain de points d’expérience (nommés watts) et d’amélioration de son personnage (des pouvoirs d’overload, de burst et divers objets sont mis à disposition du joueur). L’expérience se renouvelle, tout comme la bande originale (signée Quentin Malapel), passant d’ambiances mélancoliques maussades à des morceaux rock sanglants selon l’intensité des salles.

© Bread Panda Games

Si Overhaul tend à se démarquer par son concept de mélange des genres, on retiendra aussi une direction artistique très soignée. Entièrement dessiné à la main, elle permet de développer tout un langage visuel, tout en restant d’une fluidité absolue. On notera chaque détail apporté à la 2D, des mouvements du personnage aux petites bêtes mystérieuses, aux reflets dans les flaques d’eau, des jeux de lumière dans l’espace ou encore des jeux de particules volantes. Overhaul dégage une atmosphère visuelle et sonore jolie et fun, à l’image du studio et de leur protagoniste. On notera les quelques répliques du héros (car oui, notre copain cause un peu), qui viendront ajouter une dose d’humour pour saupoudrer le tout, ajoutant encore un peu de rythme aux quelques pauses inter-salles.

© Bread Panda Games

A défaut d’avoir un sudoku ou un futoshiki sous la main, vous pourrez aussi choisir de vivre une petite aventure jolie et mystérieuse aux côtés de Ikalee dans Overhaul. C’est un jeu auquel il faut laisser un peu de temps, car même si on est pas fan des casses têtes chinois, on y trouve quand même un côté très jouissif lors des résolutions d’énigmes dans les salles hardcore. Le joueur personnalise son expérience et affronte les forces obscures de la mystérieuse Power Plant selon son niveau. Et vous, ça sera quoi ? Facile, moyen, ou difficile ?

Overhaul est disponible depuis le 14 octobre 2022 sur Steam.