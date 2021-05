Shadow Warrior 3 continue d’en mettre plein la vue

On ne sait pas si vous l’avez déjà entendu de nos bouches, mais on pense beaucoup de bien de Shadow Warrior et de son studio, Flying Wild Hog. On souhaite que ce bilan sur-positif continue avec Shadow Warrior 3. D’ailleurs, si on vous demande de nous citer, comme ça, des Shooter qui comptent sur ces 10 dernières années, qu’est ce que vous nous répondez ?

Si on dit Shooter c’est pour écarter – dans un néologisme crasseux on vous l’accorde – les simples “FPS”, et notamment ceux multijoueurs. Pas donc, de Call of Duty ou autres Battlefield, pas même d’Arma, de Rising Storm ou encore de Squad, rien non plus pour le renversant Rainbow Six Siege ou le génial Titanfall 2, pas de ça ici. Là, on vous parle de FPS solos bien gras, dodus, charnus, ceux avec un supplément fromage et bacon.

Et bien ceux-là, il y en a pas beaucoup d’un peu ambitieux. Si on exclut le florilège de “Boomer Shooter” plus ou moins bon. Les reboots de Doom et, nous y venons enfin, Shadow Warrior, sont nos derniers gros exemples. On dirait bien Serious Sam 4 aussi, mais franchement vous risqueriez de nous prendre pour des guignols donc on ne le dira pas.

Bref, si ça fait un certain temps que Devolver nous a révélé et montré Shadow Warrior 3, il semble clair que sa communication s’accélère avec presque coup sur coup, deux nouveaux extraits de gameplay, dont on laisse profiter sans plus de blabla.

Shadow Warrior 3 est prévu pour sortir courant 2021 sur Playsation 4, Xbox One et PC.

